O primeiro grande show do festival acontece na Praia dos Cavaleiros, com Xamã, às 21h - Foto: Ilustração

O primeiro grande show do festival acontece na Praia dos Cavaleiros, com Xamã, às 21hFoto: Ilustração

Publicado 23/01/2026 14:45

Macaé - Macaé abre a temporada de grandes eventos com a chegada do Sesc Verão 2026, que começa nesta sexta-feira, dia 23, e segue até 8 de fevereiro. A cidade se transforma em um grande espaço de convivência, música e esporte, com atrações gratuitas para moradores e visitantes, reunindo artistas consagrados, talentos locais e atividades para todas as idades.

O primeiro grande show do festival acontece na Praia dos Cavaleiros, com Xamã, às 21h, marcando o início de uma programação que ainda traz Geraldo Azevedo, no dia 31, e Paula Toller, no dia 7 de fevereiro. As apresentações acontecem em dois palcos principais, na Praia dos Cavaleiros e na Praia Campista, reforçando o clima de festa e movimentando a orla.

Além dos nomes nacionais, o festival valoriza a cena local. Banda Faya sobe ao palco na sexta-feira, às 20h, enquanto Sal Doce se apresenta no domingo, às 19h. Faca N’Agô completa a programação cultural no dia 30 de janeiro, ampliando a diversidade musical do evento.

O esporte também ocupa lugar de destaque na Praia Campista. Oficinas e atividades contam com a presença de atletas renomados, como Paulo Nunes no futebol, além de atrações ligadas ao surf, jiu-jítsu, altinha, futevôlei e futebol de areia. O público ainda acompanha o Jogo das Estrelas e demonstrações esportivas que aproximam ídolos e comunidade.

Para as famílias, o festival oferece teatro circense, recreação infantil, brinquedos, atividades interativas e exposições culturais, criando um ambiente que mistura lazer, arte e educação. Experiências sensoriais e instalações visuais convidam o público a olhar a cidade de outra forma, transformando o passeio pela orla em descoberta e entretenimento.

Realizado pelo Sesc RJ, o evento acontece simultaneamente em 25 cidades do estado e reforça o papel de Macaé como destino cultural e turístico no verão. A programação completa pode ser consultada no site oficial do festival.