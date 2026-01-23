Semáforo reativado organiza o tráfego na entrada do Vale dos Cristais - Foto: Divulgação

Semáforo reativado organiza o tráfego na entrada do Vale dos CristaisFoto: Divulgação

Publicado 23/01/2026 14:46

Macaé - O semáforo da entrada do Vale dos Cristais voltou a funcionar e devolveu mais segurança ao trânsito em Macaé. O equipamento, alvo de reclamações de motoristas e moradores, foi reparado após intervenção técnica que corrigiu falhas provocadas por instabilidades na rede elétrica.

A recuperação do sistema ocorreu depois de registros de picos de energia que comprometeram componentes eletrônicos e afetaram outros cruzamentos da cidade. O problema reduziu a capacidade de manutenção imediata e ampliou o tempo de inoperância de alguns semáforos, impactando a rotina de quem circula pela região.

Equipes especializadas acompanharam os reparos no local e realizaram ajustes para garantir maior confiabilidade ao equipamento. O retorno do semáforo representa não apenas a normalização do tráfego, mas também a redução do risco de acidentes em um dos acessos mais movimentados do bairro.

Nos últimos anos, o parque semafórico passou por modernização, com a substituição de mais de 300 pontos por equipamentos inteligentes. A cidade também firmou um novo contrato de manutenção, o que deve acelerar reparos e reduzir falhas futuras.

O monitoramento dos cruzamentos considerados críticos segue ativo, com ações preventivas e corretivas para manter a fluidez do trânsito e a segurança de motoristas e pedestres.