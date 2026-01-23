Semáforo reativado organiza o tráfego na entrada do Vale dos CristaisFoto: Divulgação
Semáforo do Vale dos Cristais volta a operar e alivia trânsito em Macaé
Equipamento reparado após falhas causadas por oscilações de energia reforça segurança viária e melhora fluxo de veículos no bairro
Alunos de Quissamã começam o ano letivo com uniformes garantidos na rede municipal
Distribuição de cerca de 20 mil peças alcança 16 escolas e reforça organização do início das aulas marcado para 4 de fevereiro
Indústria de óleo e gás projeta 2026 e reúne lideranças em Macaé
Debate estratégico sobre investimentos, desafios e oportunidades do setor marca encontro entre empresas, especialistas e instituições no polo energético do Norte Fluminense
Macaé vira palco do verão com shows, esporte e cultura à beira-mar
Festival reúne grandes nomes da música, atletas consagrados e atrações gratuitas até fevereiro, com programação espalhada pelas praias da cidade
Material escolar pesa no bolso e diferença chega a 400% em Macaé
Pesquisa do Procon revela disparidades nos preços e reforça alerta para famílias compararem antes de comprar
Praia vira arena e Macaé entra no clima do esporte neste fim de semana
Evento reúne modalidades, atividades inclusivas e atrações gratuitas na Praia Campista
