Alunos celebram a conquista do certificado ao lado de familiares e autoridades durante a cerimônia de formaturaFoto: Divulgação
Profissionais formados ganham certificado e abrem novas portas no mercado em Macaé
Cerimônia reúne 475 alunos que concluíram cursos técnicos e reforça o papel da qualificação na geração de emprego e renda
SalDoce leva leveza e pop brasileiro ao palco do Sesc Verão em Macaé
Trio feminino se apresenta neste domingo na Praia dos Cavaleiros e promete um show marcado por emoção, harmonia e identidade musical
Profissionais formados ganham certificado e abrem novas portas no mercado em Macaé
Cerimônia reúne 475 alunos que concluíram cursos técnicos e reforça o papel da qualificação na geração de emprego e renda
Semáforo do Vale dos Cristais volta a operar e alivia trânsito em Macaé
Equipamento reparado após falhas causadas por oscilações de energia reforça segurança viária e melhora fluxo de veículos no bairro
Indústria de óleo e gás projeta 2026 e reúne lideranças em Macaé
Debate estratégico sobre investimentos, desafios e oportunidades do setor marca encontro entre empresas, especialistas e instituições no polo energético do Norte Fluminense
Macaé vira palco do verão com shows, esporte e cultura à beira-mar
Festival reúne grandes nomes da música, atletas consagrados e atrações gratuitas até fevereiro, com programação espalhada pelas praias da cidade
Material escolar pesa no bolso e diferença chega a 400% em Macaé
Pesquisa do Procon revela disparidades nos preços e reforça alerta para famílias compararem antes de comprar
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.