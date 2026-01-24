Alunos celebram a conquista do certificado ao lado de familiares e autoridades durante a cerimônia de formatura - Foto: Divulgação

Alunos celebram a conquista do certificado ao lado de familiares e autoridades durante a cerimônia de formaturaFoto: Divulgação

Macaé - Alunos de Macaé transformaram esforço em oportunidade ao receber certificados de cursos técnicos e profissionais em uma cerimônia que marcou o início do calendário de formações de 2026. Ao todo, 475 participantes concluíram capacitações voltadas a áreas estratégicas do mercado, como indústria, offshore e logística, ampliando as chances de inserção e crescimento no mundo do trabalho.

Entre os cursos concluídos estão CBSP, delineador industrial, operador de empilhadeira, espaço confinado, ROV, pintor industrial, montador de andaime, almoxarife, acesso por corda, caldeireiro montador e soldador. As formações ocorreram no segundo semestre de 2025 e atenderam a demandas reais do setor produtivo local.

A cerimônia reuniu alunos, familiares e representantes da área de qualificação profissional. Para muitos formandos, o certificado simbolizou mais que um documento: representou mudança de vida. Morador do Parque Aeroporto, Anderson Fábio de Andrade contou que, após concluir o curso de delineador industrial, conquistou uma vaga na área e realizou o primeiro embarque profissional. “Aprendi, fiz contatos e consegui oportunidades que antes pareciam distantes”, disse.

Durante o evento, também foi anunciada a ampliação da oferta de cursos e a previsão de novas ações de qualificação em bairros da cidade, com foco em aproximar a formação técnica das comunidades e fortalecer o acesso ao emprego.

A entrega dos certificados reforçou a importância da educação profissional como ferramenta de inclusão, desenvolvimento econômico e mobilidade social, em uma cidade marcada pela força da indústria e do setor de óleo e gás.