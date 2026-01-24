Trio SalDoce reúne pop e MPB em repertório autoral e releituras que conquistaram o público nas redes e nas plataformas digitais - Foto: Divulgação

Publicado 24/01/2026 22:39

Macaé - SalDoce chega a Macaé com a missão de transformar a noite de domingo (25), em um encontro de vozes, sentimentos e boas vibrações. O trio feminino sobe ao palco do Sesc Verão neste domingo, às 19h, na Praia dos Cavaleiros, em uma apresentação que mistura pop contemporâneo e influências da música popular brasileira.

Formado por Brenda Luce, Fernanda Francis e Marianna Eis, o grupo carioca conquistou espaço no cenário musical com releituras criativas e canções autorais que dialogam com o cotidiano e as emoções do público. Entre os destaques do repertório estão Querendo Te Beijar e À Flor da Pele, faixas que ajudaram a consolidar a identidade do trio nas plataformas digitais.

Com mais de meio milhão de seguidores nas redes sociais e milhões de reproduções em serviços de streaming, SalDoce representa uma nova geração de artistas que unem estética, sensibilidade e proximidade com os fãs. O EP Um Tanto de Nós traduz diferentes fases do amor em letras leves, arranjos vocais marcantes e uma sonoridade acessível.

A apresentação integra a programação do Sesc Verão em Macaé, que reúne música, cultura e lazer em um dos pontos mais movimentados da cidade, reforçando o papel da arte como espaço de encontro, diversidade e conexão com o público.