Agentes de endemias percorrem ruas de Macaé em ações de controle e prevençãoFoto: Ilustração

Publicado 26/01/2026 10:28

Macaé - Macaé amplia o combate a pragas urbanas e ao mosquito transmissor de doenças com uma série de ações programadas ao longo da semana em diferentes bairros do município. As equipes da Vigilância Ambiental atuam com controle de roedores, aplicação do fumacê, visitas a empresas e levantamentos técnicos para mapear áreas de risco e fortalecer a prevenção.

O controle de roedores chega ao Centro na segunda-feira, segue para Imbetiba na terça, Botafogo na quarta, Virgem Santa na quinta e órgãos públicos na sexta. O fumacê percorre Ajuda de Baixo e Verde Mares na terça-feira, Nova Malvinas na quarta e Jardim Esperança na quinta, sempre em horários estratégicos, com ações ao amanhecer e no fim da tarde.

Borracharias, ferros-velhos, empresas e prédios públicos também entram na rota das equipes ao longo da semana, principalmente nos bairros Cabiúnas, Barra de Macaé, Centro e Lagomar. Paralelamente, o reconhecimento geográfico ocorre em áreas como Centro, Horto e Virgem Santa, com levantamento de imóveis, vias de acesso e condições sanitárias, etapa fundamental para o planejamento das ações de saúde pública.

Além das operações nas ruas, a Vigilância Ambiental reforça o alerta para os cuidados dentro de casa. Eliminar água parada em calhas, lajes, recipientes e pratinhos de plantas, manter caixas d’água fechadas e higienizar reservatórios são medidas simples que reduzem o risco de proliferação do mosquito.

A população pode solicitar serviços e registrar denúncias por telefone, WhatsApp ou e-mail, fortalecendo a participação comunitária no enfrentamento às doenças transmitidas por vetores.