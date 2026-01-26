Arena de areia começa a ser montada na Praia Campista para receber atletas e torcedores - Foto: Ilustração

Arena de areia começa a ser montada na Praia Campista para receber atletas e torcedoresFoto: Ilustração

Publicado 26/01/2026 10:28

Macaé - Macaé transforma a praia em palco de esporte e encontro. O torneio de futevôlei do Esporte Verão chega como uma das principais atrações da temporada, com disputas marcadas para os dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, reunindo atletas, famílias e amantes do esporte em um ambiente de lazer e competição.

As inscrições para as duplas acontecem nos dias 26 e 27 de janeiro, das 8h às 16h, no Ginásio Poliesportivo. A expectativa é de grande procura, impulsionada pelo crescimento da modalidade e pelo clima de verão que movimenta a cidade.

A Arena da Praia Campista está em fase de preparação para receber o evento, com estrutura pensada para garantir conforto ao público e condições adequadas aos competidores. Além das partidas, o espaço deve atrair moradores e visitantes, reforçando a praia como ponto de convivência, esporte e entretenimento.

A programação integra as ações esportivas do verão em Macaé e busca incentivar a prática de atividades físicas, valorizar atletas locais e ampliar as opções de lazer durante a alta temporada.