Material apreendido pela Polícia Militar inclui armas, munições e drogas encontradas em tonel enterrado em área de mataFoto: Divulgação

Publicado 26/01/2026 10:28

A Polícia Militar encontrou um esconderijo do tráfico e apreendeu armas, munições e drogas no bairro Bosque Azul, em Macaé, durante uma operação realizada na tarde de domingo (25). A ação começou após informações apontarem a presença de integrantes de uma facção criminosa em uma área de mata usada para ocultar entorpecentes e equipamentos ilegais.

Ao chegar ao local, os policiais identificaram um tonel enterrado no terreno. Dentro dele, estavam um revólver calibre .38, uma espingarda calibre .12, carregadores de pistola, rádio comunicador, acessórios, grande quantidade de munições e porções de maconha, cocaína e haxixe. Ao todo, foram apreendidas centenas de munições, o que reforça o potencial de risco do material encontrado.

Segundo a Polícia Militar, a operação representa mais um golpe contra a estrutura do tráfico na região, retirando das ruas armas e drogas que poderiam alimentar a violência. Nenhum suspeito foi preso no momento da ação, e o caso segue sob investigação.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 123ª Delegacia de Polícia, onde o registro da ocorrência foi formalizado e as investigações continuam para identificar os responsáveis pelo esconderijo.