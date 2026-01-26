Carro com sinais de adulteração foi localizado pela Polícia Militar e encaminhado à delegacia para investigação - Foto: Divulgação

Publicado 26/01/2026 10:29

Macaé - A Polícia Militar identificou um veículo clonado em Macaé e retirou o automóvel de circulação após uma denúncia anônima. A ocorrência foi registrada no sábado (24), no bairro Novo Horizonte, onde os agentes localizaram um VW Tera prata com indícios claros de adulteração nos sinais identificadores.

Durante a abordagem, os policiais constataram irregularidades na identificação do veículo e, após consulta ao sistema, verificaram que a placa não possuía registro oficial. A situação reforçou a suspeita de clonagem, prática usada para encobrir crimes e dificultar investigações.

O automóvel foi apreendido e encaminhado à 123ª Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição das autoridades. O carro passará por perícia técnica, que deve apontar a origem do veículo e esclarecer se há ligação com outros crimes na região.

A apreensão representa mais um passo no combate a fraudes e ao uso de veículos irregulares, além de reforçar a importância da participação da população por meio de denúncias anônimas.