Ônibus Rosa estacionado no Lagomar oferece serviços de saúde e orientação às mulheres da comunidadeFoto: Divulgação

Publicado 27/01/2026 10:42

Macaé - O Ônibus Rosa levou atendimento direto às mulheres do Lagomar e transformou a Praça da W28 em ponto de cuidado, informação e acolhimento. Até sábado (31), a unidade móvel funciona das 9h às 16h, com serviços gratuitos voltados à prevenção e à promoção da saúde feminina, aproximando o atendimento da rotina das moradoras do bairro.

A iniciativa oferece consultas com clínico geral, atendimento de enfermagem e coleta do exame preventivo do colo do útero, realizados por demanda espontânea, respeitando o limite de atendimentos por turno. Exames de ultrassonografia transvaginal também fazem parte da ação, com pacientes previamente convocadas conforme a fila organizada pela rede de saúde.

Para realizar o preventivo, é necessário estar há pelo menos dois dias sem uso de pomadas vaginais, sem relação sexual no período e fora do ciclo menstrual. Documento oficial com foto e Cartão do SUS são exigidos.

Com dois consultórios equipados e equipe multiprofissional, o Ônibus Rosa reforça a proposta de levar o cuidado onde as mulheres vivem, ampliando o acesso a consultas, orientações e encaminhamentos. Além dos atendimentos, a ação estimula o autocuidado e a detecção precoce de doenças, como câncer de mama e do colo do útero.

A proposta é simples e direta: facilitar o acesso à saúde, reduzir distâncias e garantir que informação e atendimento cheguem de forma clara, humana e próxima da população feminina de Macaé.