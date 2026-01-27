Cães e gatos resgatados aguardam novos lares durante a feira de adoção no Shopping Plaza Macaé Foto: Ilustração
Feira de adoção transforma o sábado em chance de recomeço para cães e gatos em Macaé
Evento no Shopping Plaza aproxima futuros tutores de animais resgatados e reforça a cultura da adoção responsável
Ônibus Rosa chega ao Lagomar e amplia acesso ao cuidado feminino em Macaé
Unidade móvel leva consultas, exames e orientação à saúde da mulher, com atendimento gratuito na Praça da W28
Feira de adoção transforma o sábado em chance de recomeço para cães e gatos em Macaé
Evento no Shopping Plaza aproxima futuros tutores de animais resgatados e reforça a cultura da adoção responsável
Xamã arrasta multidão e transforma a Praia dos Cavaleiros em palco de verão em Macaé
Show lota orla, movimenta a cidade e marca o início vibrante do Sesc Verão 2026 com música, esporte e cultura
Veículo clonado é descoberto em Macaé após denúncia anônima
Ação da Polícia Militar no bairro Novo Horizonte identifica adulteração e leva carro apreendido para perícia
Macaé define novas regras para benefícios do ITBI e amplia clareza para contribuintes
Resolução detalha documentos exigidos para imunidade, isenção e remissão do imposto sobre imóveis e reforça segurança jurídica
Doação de sangue ganha Dia D em Macaé e mobiliza voluntários no fim do mês
Campanha de janeiro aposta na solidariedade para reforçar estoques antes do período de festas e viagens
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.