Cães e gatos resgatados aguardam novos lares durante a feira de adoção no Shopping Plaza Macaé Foto: Ilustração

Publicado 27/01/2026 10:42

Macaé - Cães e gatos resgatados ganham a chance de começar uma nova história no próximo sábado, quando a Feira de Adoção ocupa o Shopping Plaza Macaé, das 10h às 13h. A ação reúne animais prontos para adoção, orientações ao público e informações sobre cuidados, vacinação e castração, aproximando futuros tutores de pets que esperam por um lar definitivo.

A proposta vai além da adoção. A equipe técnica orienta visitantes, esclarece dúvidas e apresenta o trabalho realizado na proteção animal no município. Durante o evento, também há distribuição de materiais informativos que ajudam a população a compreender a importância do cuidado responsável e do compromisso com o bem-estar dos animais.

Para adotar, o interessado precisa preencher uma ficha com dados pessoais, participar de entrevista e assinar o termo de responsabilidade. Maiores de 18 anos podem adotar diretamente; menores participam com autorização dos responsáveis. Após a adoção, existe um período de adaptação de até 45 dias, com acompanhamento da equipe.

A feira integra um conjunto de ações permanentes voltadas à defesa e ao cuidado animal, com foco na conscientização, no respeito e na construção de vínculos entre pessoas e pets. A iniciativa busca reduzir o abandono e ampliar o número de adoções conscientes em Macaé, fortalecendo a relação entre a comunidade e os animais resgatados.