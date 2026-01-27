Poços de visita e redes de esgoto sofrem sobrecarga durante períodos de chuva intensa em Macaé - Foto: Divulgação

Poços de visita e redes de esgoto sofrem sobrecarga durante períodos de chuva intensa em MacaéFoto: Divulgação

Publicado 27/01/2026 11:04

Macaé - A água da chuva pressiona o sistema de esgoto e revela um problema silencioso que afeta ruas, casas e o meio ambiente em Macaé. As ligações irregulares, que direcionam a água pluvial para a rede de esgotamento sanitário, intensificam a sobrecarga do sistema e podem causar extravasamentos, alagamentos e retorno de esgoto para dentro dos imóveis.

A rede de esgoto do município funciona no modelo separador absoluto, projetado para receber apenas os efluentes domésticos de vasos sanitários, pias e ralos internos. Já a água da chuva deve seguir para a rede de drenagem pluvial, preparada para grandes volumes. Quando essa separação não é respeitada, o funcionamento do sistema fica comprometido, principalmente nos períodos de chuva intensa.

Segundo a concessionária responsável pelo serviço, as interligações incorretas reduzem a eficiência da operação, dificultam o tratamento do esgoto e aumentam os riscos de vazamentos e transbordamentos em vias públicas. O impacto vai além dos transtornos urbanos, alcançando rios, lagoas e áreas naturais, com prejuízos ao meio ambiente.

O alerta também reforça a importância da participação da população na prevenção de problemas. A identificação e a correção das ligações irregulares ajudam a evitar danos à infraestrutura urbana e a garantir o funcionamento adequado do sistema de saneamento.

Os serviços de coleta e tratamento de esgoto funcionam 24 horas, com equipes de plantão para emergências. Em caso de dúvidas ou solicitações, o atendimento ocorre pelo telefone 0800 771 0001, WhatsApp (11) 99988-0001 e pela Agência Virtual Minha BRK, disponível em aplicativo e site oficial.