Poços de visita e redes de esgoto sofrem sobrecarga durante períodos de chuva intensa em MacaéFoto: Divulgação
Chuvas expõem ligações irregulares e aumentam risco de extravasamento de esgoto em Macaé
Concessionária alerta que água da chuva na rede de esgoto provoca sobrecarga, transtornos urbanos e danos ambientais
Chuvas expõem ligações irregulares e aumentam risco de extravasamento de esgoto em Macaé
Concessionária alerta que água da chuva na rede de esgoto provoca sobrecarga, transtornos urbanos e danos ambientais
Mutirão de testagem amplia acesso ao diagnóstico de ISTs no Centro de Macaé
Ação antes do Carnaval oferece testes rápidos gratuitos e reforça a prevenção contra HIV, sífilis e hepatites
Ônibus Rosa chega ao Lagomar e amplia acesso ao cuidado feminino em Macaé
Unidade móvel leva consultas, exames e orientação à saúde da mulher, com atendimento gratuito na Praça da W28
Feira de adoção transforma o sábado em chance de recomeço para cães e gatos em Macaé
Evento no Shopping Plaza aproxima futuros tutores de animais resgatados e reforça a cultura da adoção responsável
Xamã arrasta multidão e transforma a Praia dos Cavaleiros em palco de verão em Macaé
Show lota orla, movimenta a cidade e marca o início vibrante do Sesc Verão 2026 com música, esporte e cultura
Veículo clonado é descoberto em Macaé após denúncia anônima
Ação da Polícia Militar no bairro Novo Horizonte identifica adulteração e leva carro apreendido para perícia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.