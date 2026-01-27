Equipe de saúde realiza testes rápidos e orienta a população durante ação de prevenção em Macaé - Foto: Ilustração

Publicado 27/01/2026 11:04

Macaé - O mutirão de testagem rápida para infecções sexualmente transmissíveis chega ao Centro de Macaé como oportunidade de cuidado, informação e diagnóstico. A ação acontece no dia 7 de fevereiro, das 9h às 16h, na Rua Alfredo Backer, nº 177, com oferta gratuita de testes para HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C.

A iniciativa busca alcançar principalmente quem não consegue ir às unidades de saúde durante o horário comercial. O atendimento ocorre por demanda espontânea, com distribuição de senhas e respeito à ordem de chegada, garantindo acesso organizado e sigiloso aos serviços.

Realizado antes do período carnavalesco, o mutirão reforça a importância da prevenção em um momento de maior circulação de pessoas. O diagnóstico precoce permite o início rápido do tratamento, reduz riscos e contribui para a interrupção da transmissão das infecções.

Além dos testes, a equipe oferece orientações sobre prevenção, cuidados e acompanhamento na rede de saúde. A ação integra as estratégias permanentes de enfrentamento das ISTs no município, com foco na ampliação do acesso, na conscientização da população e na promoção da saúde.

A mobilização amplia a presença dos serviços de saúde no cotidiano da cidade e fortalece o direito ao diagnóstico, ao cuidado e à informação, aproximando a população de políticas públicas voltadas à proteção da vida.