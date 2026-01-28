Produtores rurais participam do lançamento do programa voltado ao fortalecimento da pecuária em MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos
Macaé lança programa pioneiro para fortalecer pecuária e aumentar produção de leite e carne
Reproduza+ aposta em genética, tecnologia e assistência técnica para transformar o rebanho rural do município
Macaé se prepara para o Macaé Energy 2026 e projeta protagonismo no setor de energia
Lançamento do evento reúne indústria, especialistas e instituições em encontro estratégico para o futuro do óleo, gás e novas energias
Chuvas expõem ligações irregulares e aumentam risco de extravasamento de esgoto em Macaé
Concessionária alerta que água da chuva na rede de esgoto provoca sobrecarga, transtornos urbanos e danos ambientais
Mutirão de testagem amplia acesso ao diagnóstico de ISTs no Centro de Macaé
Ação antes do Carnaval oferece testes rápidos gratuitos e reforça a prevenção contra HIV, sífilis e hepatites
Ônibus Rosa chega ao Lagomar e amplia acesso ao cuidado feminino em Macaé
Unidade móvel leva consultas, exames e orientação à saúde da mulher, com atendimento gratuito na Praça da W28
Feira de adoção transforma o sábado em chance de recomeço para cães e gatos em Macaé
Evento no Shopping Plaza aproxima futuros tutores de animais resgatados e reforça a cultura da adoção responsável
