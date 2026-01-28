Produtores rurais participam do lançamento do programa voltado ao fortalecimento da pecuária em Macaé - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 28/01/2026 14:42

Macaé - Macaé aposta na inovação para impulsionar o campo e ampliar a produtividade da pecuária local. O programa Reproduza+ chega com a proposta de melhorar a qualidade genética do rebanho, elevar a produção de leite e carne e aproximar tecnologia do dia a dia dos produtores rurais.

A iniciativa abre cadastramento ativo de propriedades a partir de 2 de fevereiro e prevê acompanhamento técnico desde o diagnóstico do rebanho até a aplicação da inseminação artificial em tempo fixo. O projeto utiliza sêmen bovino de alta qualidade, incluindo material importado e de raças adaptadas às características de cada propriedade.

O programa também promove o mapeamento das áreas rurais, avaliação de pastagens, análise sanitária e orientação técnica contínua. A meta é alcançar mais de 21 mil vacas em até um ano, com expectativa de crescimento de pelo menos 25% na produção de leite dentro de um ciclo produtivo.

Além do impacto direto na pecuária, a iniciativa fortalece a economia rural, amplia a competitividade dos produtores e cria novas perspectivas de renda no campo. A proposta combina genética, tecnologia e planejamento para tornar o rebanho mais produtivo e sustentável.

A expectativa é que o Reproduza+ transforme o perfil da pecuária local, consolidando Macaé como referência no uso de inovação no setor agropecuário e abrindo caminho para um novo patamar de desenvolvimento no campo.