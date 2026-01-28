Representantes de Macaé discutem parceria com o Governo do Estado para implantação do programa Reabilita 60+ - Foto: Divulgação

Macaé - Macaé avança na construção de políticas públicas voltadas ao envelhecimento saudável e discute a implantação do programa Reabilita 60+, iniciativa que pode ampliar o acesso de idosos a serviços de fisioterapia e atividades físicas no município.

Uma comitiva da gestão municipal participou de reunião no Rio de Janeiro com o secretário estadual Alexandre Isquierdo, da Secretaria Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável. O encontro teve como foco o diálogo sobre a parceria institucional e a adaptação do programa à realidade local, com o objetivo de fortalecer ações de promoção da saúde, autonomia e qualidade de vida da população idosa.

Participaram da agenda o secretário de Governo, Juninho Luna, a coordenadora do Programa Cidade da Melhor Idade, Magali Machado, e a assessora da Secretaria de Governo, Mahisa Gaspio. A proposta discutida prevê atendimento especializado, estímulo à prática de atividades físicas e estratégias de reabilitação, contribuindo para a mobilidade e o bem-estar de pessoas com mais de 60 anos.

Segundo representantes da gestão municipal, a iniciativa integra um conjunto de ações voltadas à ampliação de políticas intersetoriais para a terceira idade. A expectativa é que a parceria com o Governo do Estado fortaleça a rede de cuidados e amplie oportunidades de atendimento para idosos de diferentes regiões da cidade.

A implantação do Reabilita 60+ em Macaé ainda está em fase de articulação institucional, mas a agenda marca um passo importante na construção de soluções voltadas ao envelhecimento ativo e à valorização da população idosa no município.