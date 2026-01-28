Público acompanha clínicas esportivas e interage com ex-jogadores do Flamengo na Praia Campista - Foto: Divulgação

Publicado 28/01/2026 15:12

Macaé - A orla da Praia Campista ganhou ritmo diferente neste sábado. Crianças correndo na areia, jovens disputando partidas, famílias acompanhando atividades e ídolos do futebol dividindo experiências com o público marcaram a abertura do Esporte Verão 2026 em Macaé.

Desde as primeiras horas da manhã, moradores e visitantes ocuparam a Arena do Esporte Verão e a Arena de Artes Marciais para participar de uma programação que reuniu vôlei de praia, pilates, jiu-jitsu, fitdance, clínica de futebol e yoga. A diversidade de modalidades transformou o espaço em um grande encontro de esporte, convivência e bem-estar.

O momento mais aguardado do dia foi a presença dos ex-jogadores do Flamengo Jean e Athirson, que participaram da clínica de beach soccer e atraíram a atenção do público. Os ex-atletas conversaram com crianças e jovens, compartilharam histórias da carreira e reforçaram o papel do esporte na formação pessoal e na inclusão social.

Athirson destacou a importância do evento para a cidade e o impacto do esporte na vida das pessoas. Jean ressaltou a relação afetiva com Macaé e o valor de iniciativas que aproximam atletas e comunidade, especialmente o público infantil.

A programação segue neste domingo, das 8h às 16h, com atividades como vôlei de praia feminino na categoria master, alongamento, capoeira inclusiva, basquete sobre rodas, clínicas de surf e altinha, além de taekwondo e ritmos. A proposta do Esporte Verão 2026 é ampliar o acesso ao esporte e ao lazer, estimulando hábitos saudáveis e fortalecendo a convivência na orla da cidade.

As atividades são gratuitas e abertas ao público.