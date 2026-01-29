Nova unidade infantil no Trapiche amplia vagas e aproxima a escola da rotina das famílias da região serrana - Foto: Divulgação

Nova unidade infantil no Trapiche amplia vagas e aproxima a escola da rotina das famílias da região serranaFoto: Divulgação

Publicado 29/01/2026 13:06

Macaé - Crianças que antes precisavam percorrer longas distâncias para estudar agora encontram a sala de aula mais perto de casa. A entrega da nova Escola Municipal de Educação Infantil Terezinha Lourenço da Silva marca um avanço no acesso à educação na região serrana de Macaé e amplia a oferta de vagas para a primeira infância no distrito de Trapiche.

Com capacidade para atender cerca de 300 alunos de dois a cinco anos, a unidade foi projetada para oferecer um ambiente acolhedor, seguro e adequado ao desenvolvimento infantil. O espaço reúne dez salas de aula, sala multiuso, brinquedoteca, dois parquinhos, pátio coberto, área para horta pedagógica e sala de recursos para o Atendimento Educacional Especializado, voltado a estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista, altas habilidades e superdotação.

Além de ampliar o número de vagas, a escola representa um ponto de encontro da comunidade e reforça a presença de serviços públicos na serra. A previsão é que, em etapas futuras, a unidade passe a oferecer berçário e turmas em tempo integral, ampliando o atendimento às famílias da região.

Durante a cerimônia de inauguração, realizada na noite de quarta-feira, a importância do investimento em educação foi destacada como ferramenta de transformação social. A ampliação da rede escolar, a modernização das unidades existentes e a valorização da infraestrutura educacional integram um conjunto de ações voltadas à melhoria da qualidade do ensino no município.

A agenda de investimentos inclui novas unidades, reformas, climatização de salas, uso de energia solar e reforço no quadro de profissionais da educação. Somente neste mês, outra escola foi entregue no bairro Bosque Azul, voltada ao Ensino Fundamental, ampliando a rede pública de ensino em diferentes regiões da cidade.

A inauguração reuniu gestores públicos, educadores, moradores e familiares que acompanharam de perto a entrega do espaço. Para a comunidade local, a nova escola simboliza mais do que um prédio: representa oportunidade, acolhimento e um futuro com mais possibilidades para as crianças da serra.