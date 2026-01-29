Lançamento do Macaé Energy reuniu empresários, autoridades e representantes da indústria em MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos
Macaé volta ao centro do mapa da energia com lançamento do Macaé Energy 2026
Feira reúne indústria, inovação e oportunidades e projeta a cidade como polo estratégico do setor de óleo, gás e novas energias
Macaé ganha nova iluminação LED e amplia eficiência energética nas principais vias
Modernização de 472 pontos de luz reduz consumo de energia, corta emissão de poluentes e melhora a segurança urbana em bairros estratégicos da cidade
Nova escola muda rotina de famílias e amplia vagas na serra de Macaé
Unidade infantil no Trapiche passa a atender até 300 crianças e fortalece o acesso à educação na região serrana
Macaé volta ao centro do mapa da energia com lançamento do Macaé Energy 2026
Feira reúne indústria, inovação e oportunidades e projeta a cidade como polo estratégico do setor de óleo, gás e novas energias
Taxistas de Macaé têm prazo até março para regularizar permissão
Taxa anual garante manutenção da autorização para atuar no transporte de passageiros e evita risco de perda da licença
Orla de Macaé vira arena esportiva e reúne ídolos do Flamengo no Esporte Verão 2026
Evento transforma a Praia Campista em ponto de lazer, integração e atividades gratuitas para todas as idades
Estudantes de Macaé têm nova chance de garantir transporte universitário em 2026
Programa abre recadastramento obrigatório e cadastro para vagas remanescentes do Transporte Social Universitário
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.