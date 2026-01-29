Lançamento do Macaé Energy reuniu empresários, autoridades e representantes da indústria em Macaé - Foto: Moisés Bruno H. Santos

Lançamento do Macaé Energy reuniu empresários, autoridades e representantes da indústria em MacaéFoto: Moisés Bruno H. Santos

Publicado 29/01/2026 13:06

Macaé - Macaé retomou o protagonismo no setor energético e abriu oficialmente o caminho para uma das principais feiras da indústria de óleo, gás e energia do país. O lançamento do Macaé Energy 2026 reuniu lideranças empresariais, representantes da indústria e instituições em um encontro que apontou tendências, desafios e oportunidades para a Bacia de Campos nos próximos anos.

O evento que marcou a apresentação oficial da feira ocorreu no Royal Palace e consolidou o retorno de Macaé ao circuito nacional de grandes encontros do setor. A edição 2026 do Macaé Energy será realizada entre 17 e 19 de março, no Centro de Convenções, com expectativa de reunir cerca de 15 mil visitantes e empresas do Brasil e do exterior.

O debate sobre o futuro da Bacia de Campos abriu a programação, com análises estratégicas da Petrobras e da indústria fluminense. As apresentações destacaram o papel do Rio de Janeiro e de Macaé como bases logísticas e tecnológicas essenciais para o desenvolvimento do setor energético.

Durante o encontro, foram apresentados indicadores que reforçam o momento de crescimento da cidade. Macaé liderou o ranking nacional de geração de empregos no último ano, com 33 vagas criadas para cada mil habitantes, resultado associado ao avanço da indústria, à infraestrutura e à qualificação profissional.

O Macaé Energy 2026 terá programação técnica dividida em três eixos: petróleo, gás natural e inovação. Ao longo de três dias, o congresso reunirá especialistas, operadoras, empresas e instituições para discutir transição energética, tecnologia e novos modelos de negócios. Serão cerca de 30 horas de conteúdo, distribuídas em painéis e palestras.

Paralelamente, a feira ocupará uma área de aproximadamente 10 mil metros quadrados, com dezenas de expositores já confirmados e expectativa de crescimento no número de congressistas, que pode dobrar em relação à edição anterior. A proposta é fortalecer o ambiente de negócios, ampliar o networking e estimular investimentos no setor.

A edição de 2026 consolida o Macaé Energy como evento anual e reforça a posição da cidade como referência nacional na cadeia de energia, em um momento em que o mercado passa por transformações tecnológicas e ambientais.