Atividades esportivas movimentam a Arena da Praia Campista e atraem público de diferentes faixas etáriasFoto: Ilustração

Publicado 30/01/2026 12:17

Macaé - Macaé abre o fim de semana em ritmo de esporte, energia e convivência. A Arena da Praia Campista se transforma em ponto de encontro para moradores e visitantes com o Esporte Verão Macaé 2026, que leva ao litoral uma maratona de atividades gratuitas neste sábado e domingo, unindo lazer, saúde e inclusão em um mesmo espaço.

A programação reúne modalidades coletivas, artes marciais, dança e práticas voltadas ao bem-estar, criando um ambiente democrático e acessível. Crianças, jovens, adultos e idosos encontram opções para participar, assistir ou simplesmente aproveitar o clima de verão à beira-mar.

No sábado, a Arena recebe futebol infantil, futevôlei, ritbox, jiu-jitsu e fitdance logo pela manhã. À tarde, entram em cena taekwondo, capoeira e o futebol de pessoas surdas, reforçando o caráter inclusivo do evento. O destaque do dia fica para o Futebol das Estrelas, que promete atrair o público e encerrar a jornada com clima de festa e interação.

No domingo, o dia começa com passeio ciclístico, seguido de futebol infantil, futevôlei, yoga, kickboxing e step. A programação segue com clínica de futevôlei e aulas de dança, fechando o fim de semana com atividades que estimulam o movimento e a convivência social.

Aberto ao público e sem necessidade de inscrição, o projeto amplia o acesso ao esporte e valoriza o uso dos espaços públicos como lugares de encontro, prática esportiva e qualidade de vida. Ao levar diferentes modalidades para a orla, o Esporte Verão reforça a ideia de que o esporte pode ser ferramenta de inclusão, saúde e transformação social.