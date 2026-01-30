Mulheres participam de atividades de qualificação profissional e ampliam oportunidades no mercado de trabalho em Macaé - Foto: Ilustração

Mulheres participam de atividades de qualificação profissional e ampliam oportunidades no mercado de trabalho em MacaéFoto: Ilustração

Publicado 30/01/2026 12:17

Macaé - Mulheres de Macaé ganham, a partir de fevereiro, novas oportunidades para transformar a própria trajetória profissional. Cursos gratuitos de qualificação abrem inscrições na próxima segunda-feira (2), com vagas voltadas exclusivamente para moradoras do município que buscam ampliar conhecimentos, conquistar autonomia financeira e acessar novas possibilidades de trabalho.

A iniciativa é realizada pela Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, em parceria com a Firjan SENAI Macaé, e prioriza mulheres a partir de 18 anos em situação de vulnerabilidade social e econômica. A proposta vai além da formação técnica e aposta no conhecimento como ferramenta de emancipação e inclusão no mercado de trabalho.

Serão ofertadas vagas presenciais em quatro áreas estratégicas: Almoxarife de Obras, Auxiliar de Plataforma, Pacote Office e Assistente de Operações em Logística. Cada curso contará com 20 vagas, com prioridade para mulheres em situação de vulnerabilidade, além de reserva de vagas conforme critérios sociais e raciais previstos em legislação municipal.

Parte das vagas será destinada a mulheres em situação de violência doméstica encaminhadas pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher, respeitando a ordem de inscrição. Também há reserva de vagas para mulheres afrodescendentes, conforme o sistema de cotas previsto em lei.

O cronograma prevê divulgação da lista de selecionadas em 12 de fevereiro. As matrículas ocorrerão entre o fim de fevereiro e o início de março, conforme o curso escolhido. Caso haja vagas remanescentes, candidatas do cadastro de reserva serão convocadas. As aulas começam entre março e abril, com turmas no período noturno.

Ao apostar na qualificação profissional, o município amplia o acesso ao mercado de trabalho e fortalece políticas públicas voltadas à autonomia feminina, criando caminhos concretos para geração de renda e inclusão social.

Serviço

Cursos: Almoxarife de Obras, Auxiliar de Plataforma, Pacote Office, Assistente de Operações em Logística

Modalidade: presencial

Público: mulheres a partir de 18 anos, moradoras de Macaé

Vagas: 20 por curso