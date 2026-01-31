Equipes reforçam patrulhamento na orla e em áreas de grande circulação durante a Operação Verão em Macaé - Foto: Divulgação

Publicado 31/01/2026 18:48

Macaé - A movimentação intensa do verão em Macaé passou a contar com um esquema especial de segurança e ordenamento urbano neste fim de semana. Desde sábado, dia 31, forças operacionais atuam de forma integrada para garantir tranquilidade a moradores e turistas, com presença reforçada ao longo da orla e em pontos de grande circulação da cidade.

A estratégia reúne agentes do PROEIS, da Guarda Municipal e das equipes de Ordem Pública, com foco no patrulhamento preventivo e na preservação dos espaços públicos. As ações seguem ativas durante toda a alta temporada e permanecem até o fim do período de Carnaval, acompanhando o aumento do fluxo de pessoas na cidade.

A atenção também se volta para grandes eventos. Durante o Sesc Verão, as equipes mantêm atuação direta na área da Arena Praia Campista, com rondas a pé, posicionamento em locais estratégicos e apoio ao ordenamento urbano. O objetivo é assegurar um ambiente organizado, seguro e acolhedor para quem participa das atividades culturais e esportivas.

O reforço no policiamento busca prevenir ocorrências, orientar o público e fortalecer a sensação de segurança, especialmente em áreas turísticas. A iniciativa integra um conjunto de medidas voltadas à convivência harmoniosa, ao uso responsável dos espaços públicos e à proteção de quem escolhe Macaé como destino neste período de verão.