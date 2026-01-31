Laboratórios do NUPEM, em Macaé, recebem pesquisadores e estudantes durante a Genomic Week 2026 - Foto: Divulgação

Laboratórios do NUPEM, em Macaé, recebem pesquisadores e estudantes durante a Genomic Week 2026Foto: Divulgação

Publicado 31/01/2026 18:48

Macaé - A ciência de ponta vai ocupar Macaé entre os dias 26 e 30 de abril de 2026. O Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da UFRJ, o NUPEM, será palco da NUPEM Genomic Week 2026, evento que promete transformar a cidade em referência no debate sobre genômica e bioinformática. A proposta é reunir pesquisadores, estudantes e profissionais de diferentes áreas para uma semana intensa de formação, troca de experiências e aplicação prática do conhecimento científico.

A programação aposta em cursos práticos realizados em laboratórios multiusuários, aulas teóricas e palestras com especialistas reconhecidos nacionalmente. O foco está no uso real das tecnologias genômicas, como o sequenciamento e a análise de DNA aplicados ao diagnóstico de doenças, vigilância genômica, estudos ambientais, conservação da biodiversidade e inovação na agricultura e na biotecnologia.

Concebida como uma iniciativa integradora, a Genomic Week aborda temas estratégicos, entre eles metagenômica, medicina de precisão, exomas clínicos, vigilância genômica e genômica da biodiversidade. Parte das atividades terá vagas limitadas, enquanto as sessões teóricas serão abertas a um público mais amplo, ampliando o acesso ao conhecimento científico produzido fora dos grandes centros.

A edição de 2026 acontece em um momento simbólico para o NUPEM, que recentemente passou a contar com um sequenciador genético de última geração. O equipamento ampliou de forma significativa a capacidade do Instituto para o sequenciamento de genomas completos, fortalecendo pesquisas em saúde, meio ambiente, biodiversidade e agricultura.

O histórico do NUPEM nessa área inclui a atuação na vigilância genômica durante a pandemia de covid 19, quando pesquisadores contribuíram para a identificação de variantes do vírus na região de Macaé. As mesmas ferramentas hoje são usadas em estudos sobre espécies ameaçadas e estratégias de conservação ambiental.

Para o professor Rodrigo Nunes da Fonseca, coordenador da Unidade de Genômica Funcional do NUPEM e um dos organizadores do evento, a iniciativa vai além da atualização técnica. Segundo ele, a Genomic Week nasce com a missão de democratizar o acesso às tecnologias genômicas, fortalecer a ciência produzida no interior e contribuir diretamente para decisões em saúde pública e inovação.

A diretora do NUPEM, professora doutora Cintia Monteiro de Barros, destaca que a realização do evento reafirma o compromisso institucional com a formação qualificada, a interiorização da ciência e a consolidação de Macaé como polo estratégico de produção de conhecimento e apoio às políticas públicas.

Com apoio do CNPq, a NUPEM Genomic Week 2026 reforça o papel do Instituto como referência científica no Norte Fluminense e projeta Macaé como um hub emergente de pesquisa, inovação e sustentabilidade no Estado do Rio de Janeiro.