Unidade móvel percorre bairros de Macaé com atendimento gratuito voltado à saúde da mulherFoto: Ilustração

Publicado 02/02/2026 11:57

Macaé - O cuidado com a saúde feminina vai ganhar rodas e endereço certo em fevereiro em Macaé. O Ônibus Rosa da Atenção Integral à Saúde da Mulher percorre quatro bairros do município ao longo do mês, levando consultas, exames e orientações diretamente às comunidades, com atendimento das 9h às 16h.

A unidade móvel integra o programa Saúde Até Você e amplia o acesso das mulheres a serviços essenciais sem a necessidade de deslocamento até unidades fixas. No local, são oferecidas consultas médicas com clínico geral, atendimentos de enfermagem e a coleta do exame preventivo do colo do útero, o Papanicolau, por demanda espontânea, respeitando o limite diário de atendimentos por profissional.

Além dos serviços básicos, o Ônibus Rosa também realiza exames de ultrassonografia transvaginal. Nesse caso, as pacientes são previamente chamadas, conforme a fila organizada pela Coordenação de Controle, Avaliação e Auditoria do município, garantindo organização e prioridade a quem aguarda pelo procedimento.

Para realizar o exame preventivo, é necessário seguir algumas orientações simples: não utilizar pomadas vaginais, não manter relação sexual nos dois dias anteriores e não estar menstruada. No atendimento, é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto e do Cartão do SUS.

A iniciativa reforça a importância do diagnóstico precoce, da prevenção e do acompanhamento regular da saúde da mulher, aproximando os serviços públicos do dia a dia das moradoras.

Cronograma de atendimentos em fevereiro:

De 3 a 7 de fevereiro no Jardim Guanabara

De 10 a 12 de fevereiro no Horto

Dias 20 e 21 de fevereiro no Assentamento Celso Daniel

De 24 a 28 de fevereiro no Novo Horizonte