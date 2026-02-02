Macaé - O cuidado com a saúde feminina vai ganhar rodas e endereço certo em fevereiro em Macaé. O Ônibus Rosa da Atenção Integral à Saúde da Mulher percorre quatro bairros do município ao longo do mês, levando consultas, exames e orientações diretamente às comunidades, com atendimento das 9h às 16h.
A unidade móvel integra o programa Saúde Até Você e amplia o acesso das mulheres a serviços essenciais sem a necessidade de deslocamento até unidades fixas. No local, são oferecidas consultas médicas com clínico geral, atendimentos de enfermagem e a coleta do exame preventivo do colo do útero, o Papanicolau, por demanda espontânea, respeitando o limite diário de atendimentos por profissional.
Além dos serviços básicos, o Ônibus Rosa também realiza exames de ultrassonografia transvaginal. Nesse caso, as pacientes são previamente chamadas, conforme a fila organizada pela Coordenação de Controle, Avaliação e Auditoria do município, garantindo organização e prioridade a quem aguarda pelo procedimento.
Para realizar o exame preventivo, é necessário seguir algumas orientações simples: não utilizar pomadas vaginais, não manter relação sexual nos dois dias anteriores e não estar menstruada. No atendimento, é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto e do Cartão do SUS.
A iniciativa reforça a importância do diagnóstico precoce, da prevenção e do acompanhamento regular da saúde da mulher, aproximando os serviços públicos do dia a dia das moradoras.
Cronograma de atendimentos em fevereiro: De 3 a 7 de fevereiro no Jardim Guanabara De 10 a 12 de fevereiro no Horto Dias 20 e 21 de fevereiro no Assentamento Celso Daniel De 24 a 28 de fevereiro no Novo Horizonte
