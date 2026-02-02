Cursos gratuitos ampliam oportunidades de qualificação e renda para mulheres de Macaé - Foto: Ilustração

Publicado 02/02/2026 11:57

Publicado 02/02/2026 11:57

Macaé - O acesso à qualificação profissional pode mudar rotinas, ampliar horizontes e abrir caminhos de independência. Em Macaé, mulheres a partir de 18 anos ganham, a partir de fevereiro, novas oportunidades de capacitação gratuita em cursos voltados ao mercado de trabalho, com foco na geração de renda e no fortalecimento da autonomia feminina.

As inscrições começam nesta segunda-feira, dia 2, para formações presenciais realizadas em parceria com a Firjan SENAI Macaé. As vagas são exclusivas para moradoras do município e priorizam mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica, ampliando o acesso ao conhecimento técnico como ferramenta de transformação pessoal e profissional.

A proposta vai além do aprendizado em sala de aula. A iniciativa busca criar oportunidades reais de inserção no mercado, oferecendo capacitação em áreas com demanda crescente e estimulando o rompimento da dependência financeira, fator decisivo para a construção de uma vida mais segura e autônoma.

Cada curso oferece 20 vagas, com prioridade para mulheres em situação de vulnerabilidade. Até 20 por cento das vagas são reservadas para mulheres em situação de violência doméstica e familiar, encaminhadas pelo Centro Especializado de Atendimento à Mulher, com renda formal de até três salários mínimos, respeitando a ordem de inscrição. Em cumprimento à legislação municipal, 20 por cento das vagas também são destinadas a mulheres afrodescendentes.

A lista das candidatas convocadas será divulgada no dia 12 de fevereiro. A efetivação das matrículas ocorre nos dias 23 e 24 de fevereiro, conforme o curso escolhido. Caso haja vagas remanescentes, novas chamadas serão publicadas nos dias 26 de fevereiro e 3 de março.

As formações acontecem no período noturno, facilitando a participação de quem trabalha durante o dia, e abrangem áreas administrativas, logísticas e operacionais.

Cursos disponíveis:

Almoxarife de Obras

Escolaridade mínima quinto ano do Ensino Fundamental

Aulas de segunda a sexta, das 18h às 22h

Período de 23 de março a 29 de maio

Auxiliar de Plataforma

Escolaridade mínima quinto ano do Ensino Fundamental

Aulas de segunda a sexta, das 18h às 22h

Período de 9 de março a 15 de maio

Pacote Office

Escolaridade mínima nono ano do Ensino Fundamental

Aulas de segunda a sexta, das 18h às 22h

Período de 6 de abril a 19 de maio

Assistente de Operações em Logística

Escolaridade mínima quinto ano do Ensino Fundamental

Aulas de segunda a sexta, das 18h às 22h

Período de 9 de março a 15 de maio

