Material apreendido durante a ação foi encaminhado para a delegacia Foto: Divulgação
Ação policial na Favela da Linha termina com dois presos e apreensão de drogas em Macaé
Operação do GAT surpreende suspeitos, cumpre mandado por homicídio e reforça combate ao tráfico no bairro Cajueiros
Cartão Educação cai na conta e garante material escolar antes da volta às aulas em Macaé
Benefício atende alunos da rede municipal, fortalece o comércio local e assegura mais igualdade no início do ano letivo
PIX na conta vira chance de prêmio em Macaé
Clientes da BRK têm até 28 de fevereiro para concorrer a valores em dinheiro na promoção Sorte na Conta
Ônibus Rosa leva cuidados de saúde da mulher a bairros de Macaé em fevereiro
Unidade móvel oferece consultas, exames preventivos e atendimento gratuito perto de casa
Cursos gratuitos abrem portas para mulheres de Macaé a partir de fevereiro
Qualificação profissional oferece novas chances de renda, autonomia e inserção no mercado de trabalho
Fé, tradição e respeito marcam homenagem a Iemanjá em Macaé
Cortejo reuniu fiéis no Mercado de Peixes e reforçou a defesa da liberdade religiosa e da cultura afro-brasileira
