Material apreendido durante a ação foi encaminhado para a delegacia - Foto: Divulgação

Material apreendido durante a ação foi encaminhado para a delegacia Foto: Divulgação

Publicado 02/02/2026 12:28

Macaé - A rotina da Favela da Linha, no bairro Cajueiros, foi interrompida por uma ação policial que resultou na prisão de dois suspeitos e na apreensão de drogas no último domingo, dia 1. A operação foi realizada por equipes do Grupamento de Ações Táticas da Polícia Militar durante uma entrada estratégica na comunidade.

A movimentação chamou a atenção de suspeitos que tentaram fugir ao perceber a presença policial. Um deles foi alcançado ainda na área, carregando uma sacola com buchas de maconha, cápsulas de cocaína, pedras de crack, dinheiro em espécie e um telefone celular. A consulta ao sistema revelou que o homem tinha um mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado, além de antecedentes por crime contra a vida.

Durante a ação, os policiais observaram o nervosismo de uma mulher que também tentou escapar, mas acabou abordada. Com ela, foram encontradas drogas escondidas na roupa e um celular. As buscas continuaram pela comunidade, onde os agentes localizaram mais entorpecentes e dinheiro.

Os dois suspeitos foram levados para a 128ª Delegacia de Polícia, onde ficaram presos por tráfico de drogas. No caso do homem, o mandado judicial foi cumprido. Todo o material apreendido foi registrado em ocorrência e ficará à disposição da Justiça.