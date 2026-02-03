Gestantes podem procurar a unidade de saúde mais próxima para receber a vacina e garantir proteção ao bebêFoto: Ilustração
Proteção que começa antes do nascimento
Vacina contra o VSR passa a ser oferecida em todas as unidades de saúde de Macaé para gestantes
Defeso movimenta Macaé com trabalho, renda e cuidado com o meio ambiente
Frentes ambientais e sociais começam nesta sexta e reúnem pescadores e descascadeiras ao longo de três meses
Denúncia leva PM a apreender drogas em área residencial de Macaé
Sacola com crack, maconha e cocaína é encontrada durante patrulhamento no Alto dos Cajueiros
Ação policial na Favela da Linha termina com dois presos e apreensão de drogas em Macaé
Operação do GAT surpreende suspeitos, cumpre mandado por homicídio e reforça combate ao tráfico no bairro Cajueiros
Cartão Educação cai na conta e garante material escolar antes da volta às aulas em Macaé
Benefício atende alunos da rede municipal, fortalece o comércio local e assegura mais igualdade no início do ano letivo
PIX na conta vira chance de prêmio em Macaé
Clientes da BRK têm até 28 de fevereiro para concorrer a valores em dinheiro na promoção Sorte na Conta
