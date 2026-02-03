Gestantes podem procurar a unidade de saúde mais próxima para receber a vacina e garantir proteção ao bebê - Foto: Ilustração

Gestantes podem procurar a unidade de saúde mais próxima para receber a vacina e garantir proteção ao bebêFoto: Ilustração

Publicado 03/02/2026 12:35

Macaé - A chegada de um bebê traz expectativas, cuidados e decisões importantes ainda durante a gestação. Em Macaé, um passo essencial para a proteção dos recém-nascidos já pode ser dado antes mesmo do parto. A vacina contra o vírus sincicial respiratório, uma das principais causas de infecções respiratórias graves em bebês, está disponível em todas as Estratégias de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde do município.

A imunização é indicada para gestantes a partir de 28 semanas de gravidez, desde que não estejam em trabalho de parto. A medida segue orientação do Programa Nacional de Imunizações e tem como foco reduzir casos graves de doenças respiratórias nos primeiros meses de vida, período mais sensível para os recém-nascidos.

Aplicada em dose única por gestação, a vacina é inativada e pode ser administrada junto a outros imunizantes, sem necessidade de intervalo. Não há limite máximo de idade gestacional para receber a dose, reforçando a importância de aproveitar a oportunidade enquanto a gravidez avança.

Segundo a coordenação do Programa de Imunização, a proteção ocorre de forma indireta. Os anticorpos produzidos pela mãe são transferidos ao bebê pela placenta, garantindo defesa nos primeiros seis meses de vida, fase em que o risco de complicações como bronquiolite é maior. A ampliação da oferta representa um avanço importante no cuidado com a saúde materno-infantil.

Para se vacinar, a gestante deve apresentar o cartão da gestação e o CPF. Os horários de atendimento variam conforme a unidade e podem ser consultados nos canais oficiais do município.