Pescadores participam de ações ambientais durante o período de Defeso em MacaéFoto: Douglas Smmithy

Publicado 03/02/2026 12:35

Macaé - O período em que as redes descansam no mar também vira tempo de união, trabalho e proteção da natureza em Macaé. A partir desta sexta-feira (6), começam as frentes de trabalho do Defeso Municipal do Camarão e Piracema 2026, iniciativa que alia preservação ambiental, inclusão social e garantia de renda para quem vive da pesca artesanal.

O primeiro mutirão acontece no Pontal, das 8h às 10h, com ponto de encontro em frente ao Iate Clube. Ao longo da programação, cerca de 500 pescadores e descascadeiras participam de ações de limpeza ambiental e palestras educativas. Quem cumpre a agenda tem direito ao recebimento de um salário mínimo mensal, pago entre fevereiro e abril.

O Defeso é fundamental para assegurar a reprodução de espécies como camarão rosa, branco e sete-barbas, cuja captura fica proibida no Estado durante o período determinado pela legislação federal. Além da proteção ambiental, as ações devem retirar, a cada mutirão, cerca de seis toneladas de resíduos de áreas como o Pontal e o Rio Macaé, em parceria com equipes de serviços públicos.

A programação inclui ainda palestras em parceria com secretarias municipais e instituições ligadas à agroeconomia. A primeira acontece no dia 12, no Paço Municipal, com atividades da área da Saúde, como aferição de pressão arterial, medição de glicose, orientações sobre prevenção do câncer de pele e distribuição de protetor solar.

A participação nas frentes de trabalho não gera vínculo empregatício. O benefício é destinado exclusivamente a pescadores e descascadeiras que dependem diretamente das espécies em Defeso e ficam temporariamente impedidos de exercer a atividade. O programa é regulamentado por legislação municipal e normas federais que organizam o período de proibição da pesca.

As atividades começam sempre às 8h. Em 12 de fevereiro, palestra no Paço Municipal. Em 20 e 27 de fevereiro, limpezas ambientais no Pontal e no Rio Macaé. Em março, ações alternam entre palestras e mutirões nos dias 6, 13, 20 e 27. Em abril, a programação segue com palestra no dia 1º e limpezas nos dias 10, 17 e 24.