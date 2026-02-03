Material entorpecente foi localizado em via próxima à comunidade da Linha - Foto: Divulgação

Publicado 03/02/2026 12:19

Rio das Ostras - Uma denúncia anônima mudou a rotina de quem passava pela Rua Jandira Perlingeiro, no bairro Alto dos Cajueiros, em Macaé. Durante patrulhamento de rotina, policiais militares do 32º BPM foram alertados sobre a possível atuação do tráfico de drogas na região e decidiram averiguar a informação.

A equipe fazia rondas nas proximidades da comunidade conhecida como Favela da Linha quando recebeu o chamado. Com atenção redobrada e baseados nas características repassadas, os agentes realizaram buscas no endereço indicado e localizaram uma sacola abandonada.

No interior do material, os policiais encontraram 70 pedras de crack, seis buchas de maconha e três cápsulas de cocaína, todas prontas para comercialização. Apesar da apreensão, nenhum suspeito foi localizado no momento da ação.

Os entorpecentes foram recolhidos e encaminhados para a 123ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e o material permaneceu apreendido. A ocorrência reforça a importância da participação da população no combate ao tráfico, por meio de denúncias anônimas.