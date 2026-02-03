Contribuintes podem emitir a guia do IPTU de forma rápida e segura pelo portal oficial - Foto: Douglas Smmithy

Publicado 03/02/2026 12:18

Rio das Ostras - O prazo apertou, mas ainda dá tempo de economizar. Contribuintes de Rio das Ostras que não quitaram o IPTU em janeiro seguem com a chance de pagar menos e aliviar o orçamento no início do ano. Até o dia 27 de fevereiro, o pagamento em cota única garante desconto de 8 por cento sobre o valor total do tributo.

O benefício também vale para a Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública de Imóveis Não Edificados e para a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação do Lixo. A medida busca incentivar a regularização e facilitar a vida de quem prefere colocar as contas em dia de uma só vez.

As guias estão disponíveis para emissão pela internet, por meio do portal oficial do município. Para acessar o boleto, basta informar o número da inscrição imobiliária no sistema, que gera automaticamente o documento já com o desconto aplicado. A orientação é utilizar apenas os canais oficiais para garantir segurança e evitar transtornos.

Quem optar pelo parcelamento também deve ficar atento. O dia 27 de fevereiro marca o vencimento da primeira das nove parcelas previstas no Calendário Fiscal de 2026. Nessa modalidade, o imposto é pago sem desconto, com parcelas mensais até 30 de outubro.