Monitoramento ambiental acompanha o rompimento natural da barra da Lagoa de Iriry, área protegida de Rio das OstrasFoto: Douglas Smmithy
Natureza faz o caminho: barra da Lagoa de Iriry começa a se abrir em Rio das Ostras
Processo ocorre de forma natural, é monitorado por equipes ambientais e reforça alerta contra intervenções irregulares
Desconto no IPTU segue aberto e garante economia ao contribuinte em Rio das Ostras
Pagamento em cota única até 27 de fevereiro reduz em 8 por cento o valor do imposto e de outras taxas municipais
Rio das Ostras adere a estratégia do SUS para integrar e qualificar a rede de saúde
Planificação da Atenção à Saúde fortalece a Atenção Básica e aproxima serviços especializados do cidadão
Manobra garante reeleição de Magno Dheco na Câmara de Araruama
Antecipação da eleição levanta questionamentos jurídicos e políticos
Escolas de Rio das Ostras passam por força-tarefa e ficam prontas para volta às aulas
Pintura, manutenção e melhorias estruturais garantem mais conforto e segurança para alunos e servidores
Rio das Ostras começa fevereiro com 621 vagas abertas no Banco de Empregos
Oportunidades atendem diferentes perfis e vão de áreas operacionais a serviços; inscrições são gratuitas e presenciais
