Monitoramento ambiental acompanha o rompimento natural da barra da Lagoa de Iriry, área protegida de Rio das OstrasFoto: Douglas Smmithy

Publicado 03/02/2026 12:18

Rio das Ostras - O equilíbrio entre a Lagoa de Iriry e o mar começa a se restabelecer por conta própria. O rompimento da barra, registrado nos últimos dias, acontece de forma natural e está sendo acompanhado de perto por equipes ambientais em Rio das Ostras, que mantêm vigilância constante para evitar qualquer tipo de intervenção irregular no local.

O monitoramento inclui a presença de guardas ambientais no ponto de acesso, com foco na preservação do ecossistema e na prevenção de ações humanas que possam acelerar ou modificar o processo natural. A área é protegida por legislações federal e municipal, que proíbem a abertura artificial da lagoa sem autorização técnica e ambiental.

A Lei Federal nº 9.605/1998 classifica como crime ambiental qualquer intervenção não autorizada que altere o regime de corpos hídricos. Além disso, normas municipais reforçam a necessidade de estudos prévios e licenciamento específico antes de qualquer ação.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Ricardo Torres, a abertura forçada de barras compromete o equilíbrio ambiental e pode gerar impactos graves. Ele destaca que o acompanhamento técnico garante que o processo siga seu curso natural, preservando a fauna, a flora e a paisagem, e reforça o pedido para que a população colabore, denunciando práticas ilegais.