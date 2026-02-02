Fiscalização identificou extravasamento de efluentes para a rede de drenagem em via pública - Foto: Divulgação

Fiscalização identificou extravasamento de efluentes para a rede de drenagem em via públicaFoto: Divulgação

Rio das Ostras - Um flagrante ambiental acendeu o alerta em Jardim Campomar, em Rio das Ostras, na tarde de sexta-feira, 30 de janeiro. Resíduos de esgoto estavam sendo lançados de forma irregular na rede de drenagem pluvial de uma via pública, situação que motivou a atuação imediata dos órgãos de fiscalização do município.

A vistoria foi realizada por equipes da Coordenadoria de Defesa Ambiental e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, após denúncia envolvendo um supermercado da localidade. No local, os agentes constataram falhas no sistema de esgotamento do estabelecimento, com extravasamento de efluentes diretamente para a rede da rua ao lado, o que representa risco ambiental e sanitário.

Diante da irregularidade, o supermercado foi autuado e recebeu prazo de 15 dias para corrigir definitivamente o problema, adequando o sistema às normas técnicas em vigor. Até a solução final, o responsável deverá promover o esgotamento periódico do reservatório por meio de caminhão limpa-fossa, medida necessária para impedir novos lançamentos na rede pluvial.

A ocorrência reforça a importância da denúncia da população e da fiscalização contínua para preservar a saúde pública e o meio ambiente urbano.