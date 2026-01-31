Entrega simbólica de tampinhas e lacres reforça união entre sustentabilidade e solidariedade no Cedro - Foto: Divulgação

Entrega simbólica de tampinhas e lacres reforça união entre sustentabilidade e solidariedade no CedroFoto: Divulgação

Publicado 31/01/2026 18:40

Rio das Ostras - O cuidado com o meio ambiente ganhou um significado ainda mais humano em Rio das Ostras. O Centro de Educação Ambiental, conhecido como Cedro, recebeu mais uma entrega de tampinhas plásticas e lacres de alumínio destinados ao projeto socioambiental Tampinhas que Curam, iniciativa que une reciclagem e solidariedade em apoio a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer em todo o Brasil.

A ação contou com a presença do superintendente de Gestão Ambiental, Ivan Noé, e do secretário municipal de Assistência Social, Carlos Correia, que acompanharam a entrega do material arrecadado por unidades municipais e pela comunidade. O Cedro é hoje o segundo ponto de coleta do Estado do Rio integrado oficialmente ao projeto, reforçando o protagonismo ambiental do município.

Todo o material recolhido é encaminhado para reciclagem, e os recursos obtidos são revertidos para o tratamento de jovens pacientes. Segundo Ivan Noé, a proposta é ampliar o alcance da iniciativa. A gestão ambiental estuda a criação de novos pontos de coleta pela cidade, unindo preservação ambiental, inclusão social e incentivo à economia da reciclagem.

O secretário Carlos Correia destacou o valor social do projeto. Para ele, iniciativas como essa mostram que políticas públicas também podem gerar afeto, cuidado e apoio direto a quem vive em situação de vulnerabilidade.

O encontro também reuniu histórias de dedicação voluntária. A moradora Marcely Silveira é um exemplo disso. Além de mobilizar amigos, familiares e colegas de trabalho, ela faz a separação e higienização das tampinhas por cor. A mobilização chegou à empresa onde atua, que hoje mantém recipientes próprios de coleta. Todo o material é encaminhado ao Cedro.

A coordenadora do Centro de Educação Ambiental, Martha Evelyn, ressaltou que a força do projeto está na mobilização coletiva e convidou outras secretarias e instituições a aderirem. A unidade também planeja ampliar ações, como a coleta de eletrônicos e a separação de resíduos em grandes eventos.

Atualmente, cerca de 300 quilos de material reciclável seguem regularmente para São Paulo, com apoio logístico de empresas parceiras e voluntários locais. O plástico das tampinhas tem alto valor de mercado, mas os lacres de alumínio chegam a ser ainda mais rentáveis, o que reforça a importância da coleta.

Além das tampinhas e lacres, o Cedro funciona como Ponto de Entrega Voluntária, recebendo papel, papelão, plásticos, metais, vidro, óleo de cozinha usado e eletrônicos. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, enquanto o ponto de coleta permanece aberto 24 horas.

Transformar resíduos em esperança é um gesto simples, mas poderoso, que segue mudando realidades em Rio das Ostras.