Alunos participam de atividades educacionais do Cepro, que oferece reforço escolar, alfabetização e cursinhos populares em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Publicado 30/01/2026 12:55

Rio das Ostras - Rio das Ostras amplia o acesso ao conhecimento com a abertura das inscrições para os projetos educacionais gratuitos do Cepro, no bairro Residencial Praia Âncora. A iniciativa alcança crianças, jovens, adultos e idosos e aposta na educação popular como caminho para inclusão social, qualificação e transformação de vidas.

As inscrições on-line acontecem entre os dias 3 e 20 de fevereiro, por meio do site da instituição. Os selecionados realizam matrícula presencial de 24 de fevereiro a 6 de março, na sede do Cepro, na Avenida das Flores, nº 394. As aulas começam em 10 de março de 2026.

Entre as atividades oferecidas estão reforço escolar para alunos do 1º ao 6º ano, cursinho popular preparatório para processos seletivos, alfabetização de jovens, adultos e idosos e pré-vestibular social. As aulas ocorrem em diferentes turnos, garantindo acesso a quem estuda ou trabalha.

O pré-vestibular social integra a Rede Nacional de Cursinhos Populares e oferece bolsa permanência de R$ 200 aos estudantes, com prova classificatória em 21 de fevereiro e resultado final em 2 de março. O projeto conta com apoio institucional e busca ampliar o ingresso no ensino superior.

Para a direção do Cepro, a educação segue como ferramenta concreta de desenvolvimento local, ao criar oportunidades, fortalecer trajetórias e abrir novos horizontes para a comunidade.