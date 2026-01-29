Cursos gratuitos de informática ampliam oportunidades de qualificação digital na cidade - Foto: Divulgação

Publicado 29/01/2026 13:24

Rio das Ostras - Os moradores de Rio das Ostras ganham uma nova chance de entrar no mundo digital ou aprimorar habilidades tecnológicas. A cidade abre 230 vagas em cursos gratuitos de informática, com inscrições entre 2 e 4 de fevereiro, voltadas a diferentes perfis e níveis de conhecimento.

As oportunidades incluem Informática Inicial para a Melhor Idade, Informática Básica, Ferramentas do Google, Informática Avançada para o Mundo do Trabalho e Excel Avançado. As aulas serão presenciais, nos turnos da manhã e da tarde, no Centro Municipal de Inclusão Digital, em São Cristóvão, e no polo de Nova Esperança.

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, no portal oficial do município. Como as vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, a orientação é acessar o site logo no início do prazo. A lista dos selecionados será divulgada nos dias 5 e 6 de fevereiro.

O edital prevê reserva de 5% das vagas para pessoas com deficiência e jovens que cumprem medidas socioeducativas, ampliando o acesso à qualificação profissional.

Os candidatos selecionados devem confirmar a matrícula nos dias 9 e 10 de fevereiro, no Centro Municipal de Inclusão Digital de São Cristóvão, com documentos pessoais e comprovante de residência. As aulas começam em 23 de fevereiro.

Para receber o certificado, é necessária frequência mínima de 75%. A desistência sem justificativa impede a participação em novos cursos gratuitos pelo período de um ano. O edital completo está disponível no Jornal Oficial do Município.