Serviços de saúde mental oferecem acolhimento e acompanhamento para moradores de diferentes faixas etáriasFoto: Ilustração

Publicado 29/01/2026 13:24

Rio das Ostras - A rotina, os sonhos e as pressões do dia a dia mostram que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Em Rio das Ostras, a atenção à saúde mental ganha destaque como parte essencial da qualidade de vida, com serviços que acolhem quem enfrenta ansiedade, tristeza, estresse ou outras dificuldades emocionais.

A saúde mental influencia diretamente a forma como as pessoas pensam, sentem e se relacionam. Quando o equilíbrio emocional é preservado, fica mais fácil lidar com desafios, fortalecer vínculos e manter o bem-estar. Por isso, especialistas alertam que buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas de cuidado consigo mesmo.

No município, o Programa de Saúde Mental atua por meio da Rede de Atenção Psicossocial, oferecendo acompanhamento psicológico e psiquiátrico em diferentes pontos da cidade. O coordenador do programa, Alessandro Barbosa, destaca que o tema precisa ser tratado durante todo o ano e não apenas em campanhas pontuais. Segundo ele, cerca de 10 por cento da população pode enfrentar algum tipo de sofrimento psíquico, o que reforça a necessidade de políticas públicas e ações contínuas de prevenção e cuidado.

Além do atendimento especializado, hábitos simples fazem diferença: manter uma rotina saudável, dormir bem, praticar atividades físicas e reservar tempo para momentos de lazer ajudam a fortalecer o equilíbrio emocional. Falar sobre sentimentos e procurar apoio profissional também contribuem para reduzir o preconceito e ampliar o acesso ao tratamento.

A rede municipal conta com ambulatório de saúde mental, centros de atenção psicossocial para adultos, idosos, crianças e adolescentes, unidades básicas de saúde, hospital municipal, unidades de emergência e equipes multiprofissionais, garantindo atendimento em diferentes níveis de complexidade.

Serviços de saúde mental em Rio das Ostras

Ambulatório de Saúde Mental, Centro

CAPS II para adultos e idosos, Jardim Mariléa

CAPSi para crianças e adolescentes, Bosque da Praia

Unidades básicas de saúde, hospital municipal, UPA, pronto-socorro e serviço de resgate