Público acompanha shows e atividades do Sesc Verão na orla de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 28/01/2026 15:01

Rio das Ostras - Rio das Ostras entra no ritmo do verão com uma programação que mistura música, esporte e experiências ao ar livre. A cidade recebe o Sesc Verão 2026 com atrações nacionais, oficinas esportivas e atividades culturais que ocupam o Camping e a Praia Costa Azul, transformando os espaços públicos em pontos de encontro para moradores e turistas.

O fim de semana promete reunir diferentes estilos musicais. Negra Li sobe ao palco na sexta-feira, Clareou se apresenta no sábado e Pepeu Gomes encerra a programação no domingo. Os shows acontecem no Camping, com início às 22h na sexta e no sábado e às 21h no domingo. Já na Praia Costa Azul, o público acompanha apresentações de Faya e Maycon Melo a partir das 14h.

Além dos shows, a programação esportiva atrai a atenção do público com oficinas conduzidas por atletas reconhecidos. Estão previstas atividades de futmesa e altinha com Rafinha Fontes, beach soccer com Nenem, ações com equipes do vôlei feminino do Flamengo e o Jogo das Estrelas com ex-jogadores de futebol. As atividades ampliam a participação do público e aproximam o esporte do cotidiano da cidade.

A Praia Costa Azul também recebe intervenções culturais, jogos, ações de promoção da saúde, iniciativas de assistência social e atividades voltadas à preservação ambiental. Entre os destaques estão mediação de leitura, apresentações circenses, brinquedos infláveis e a exposição Verão de Cuidados, com orientações sobre hábitos saudáveis, hidratação e proteção da pele.

O Sesc Verão ocorre em 25 cidades do estado do Rio de Janeiro e segue em Rio das Ostras até 8 de fevereiro, consolidando a cidade como um dos polos de lazer da Costa do Sol e reforçando o impacto positivo do evento no turismo, no comércio e na economia local.