Público acompanha shows e atividades do Sesc Verão na orla de Rio das OstrasFoto: Divulgação
Rio das Ostras vira palco do verão com grandes shows e esportes na areia
Sesc Verão 2026 traz Negra Li, Pepeu Gomes e Clareou, além de oficinas esportivas e atividades gratuitas até fevereiro
Padarias de Rio das Ostras entram em rota de modernização com programa nacional
Consultorias gratuitas e capacitação prometem elevar produtividade, reduzir custos e fortalecer pequenos negócios da cidade
Acolhimento e ordem social avançam nas ruas de Rio das Ostras
Ações integradas levam atendimento a pessoas em situação de rua e reforçam a sensação de segurança em áreas estratégicas da cidade
Rio das Ostras vira vitrine do futebol de base com torneio nacional
Soccer Cup reúne mais de 1.200 jovens atletas, clubes tradicionais e olheiros de grandes times do país
Prevenção que salva vidas chega ao verão de Rio das Ostras
Rede pública amplia acesso a PrEP, PEP, testes e preservativos para reforçar o combate ao HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis
Tráfico é alvo de operação e três suspeitos são detidos em Rio das Ostras
Ação no Cantinho do Mar resulta em prisões, apreensão de drogas e celulares após denúncia anônima
