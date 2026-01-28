Jovens talentos entram em campo em Rio das Ostras durante a Soccer Cup - Foto: Divulgação

Jovens talentos entram em campo em Rio das Ostras durante a Soccer CupFoto: Divulgação

Publicado 28/01/2026 14:55

Rio das Ostras - Rio das Ostras se transforma, a partir desta quarta-feira (28), em palco de sonhos, talento e disputa. A 14ª edição da Rio das Ostras Soccer Cup começa com a cidade no centro do futebol de base, reunindo equipes de diferentes regiões do Brasil e movimentando campos, arquibancadas e famílias.

O torneio segue até sábado e reúne 48 equipes nas categorias sub 12, sub 14, sub 16 e sub 18. Ao todo, mais de 1.200 participantes, entre atletas e comissões técnicas, participam da competição, que vai muito além dos resultados: para muitos jovens, cada partida representa a chance de mostrar habilidade e abrir caminhos no esporte.

Os jogos ocorrem a partir das 8h no Estádio Emília Rosa Guimarães, no Jardim Mariléa, e no Centro de Treinamento Gilson Zarour, no Jardim Campomar. As finais estão marcadas para sábado, com transmissão ao vivo e gratuita pela internet, ampliando o alcance do evento para torcedores de todo o país.

A Soccer Cup reúne times do Rio Grande do Sul, Paraíba, Goiás, Minas Gerais e de diversas cidades do estado do Rio de Janeiro. A competição também atrai observadores técnicos de clubes como Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, Palmeiras, Internacional, Grêmio, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Red Bull Bragantino e Bahia, o que aumenta a expectativa dos jovens atletas e das famílias.

Além da disputa em campo, o torneio reforça o papel do esporte como ferramenta de formação, inclusão e oportunidades, consolidando Rio das Ostras como referência regional no futebol de base.