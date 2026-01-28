Empresários do setor de panificação participam da primeira etapa do programa voltado ao aumento da produtividadeFoto: Ilustração
Padarias de Rio das Ostras entram em rota de modernização com programa nacional
Consultorias gratuitas e capacitação prometem elevar produtividade, reduzir custos e fortalecer pequenos negócios da cidade
