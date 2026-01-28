Empresários do setor de panificação participam da primeira etapa do programa voltado ao aumento da produtividade - Foto: Ilustração

Empresários do setor de panificação participam da primeira etapa do programa voltado ao aumento da produtividadeFoto: Ilustração

Publicado 28/01/2026 14:55

Rio das Ostras - As padarias de Rio das Ostras passam a viver uma nova fase, marcada por inovação, eficiência e mais competitividade. O município começou a implementar o Programa Brasil Mais Produtivo, iniciativa que oferece consultorias especializadas, capacitação e acesso a ferramentas de gestão para impulsionar o desempenho de micro e pequenas empresas.

A primeira etapa atende o setor de panificação, escolhido pela relevância econômica e pela forte presença na cidade. Ao todo, 33 estabelecimentos foram selecionados entre as empresas que atendem aos critérios técnicos do programa. O trabalho inclui diagnóstico dos principais desafios, definição de soluções práticas e acompanhamento dos resultados ao longo de até seis meses.

Os empresários também passam a utilizar uma plataforma digital com conteúdos de qualificação, diagnósticos e ferramentas voltadas ao aumento da eficiência. Entre os impactos esperados estão ganhos de produtividade de até 20 por cento, redução de desperdícios e economia de até 10 por cento no consumo de energia, além da diminuição das emissões de carbono.

A proposta integra uma estratégia mais ampla de fortalecimento do setor produtivo local. A previsão é ampliar o atendimento para outros segmentos, como bares, restaurantes, pizzarias e a construção civil, ampliando oportunidades e estimulando o crescimento sustentável da economia de Rio das Ostras.

Para participar, as empresas precisam estar enquadradas como microempresa ou empresa de pequeno porte e possuir CNAE industrial primário ou secundário, critérios que orientaram a seleção das primeiras participantes.