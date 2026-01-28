Policiais apreendem cápsulas de cocaína durante operação no Cantinho do Mar, em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Tráfico é alvo de operação e três suspeitos são detidos em Rio das Ostras
Ação no Cantinho do Mar resulta em prisões, apreensão de drogas e celulares após denúncia anônima
Tráfico é alvo de operação e três suspeitos são detidos em Rio das Ostras
Ação no Cantinho do Mar resulta em prisões, apreensão de drogas e celulares após denúncia anônima
Polícia recupera carro roubado e reforça combate ao crime em Rio das Ostras
Renault Sandero foi localizado no Cidade Praiana após denúncia anônima e ação rápida da PM
Prefeita de Araruama anuncia festa de 167 anos com grandes shows e custo zero
Daniela Soares anuncia 'Record Sunset Rio' com programação gratuita. Evento acontece de 5 a 8 de fevereiro
Prefeitura de Rio das Ostras cobra melhorias a Rio + Saneamento
Notificações, reclamações de moradores e processos regulatórios expõem problemas em obras, esgoto e cobranças
Prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio do Pastel, acompanha em Brasília eleição do Conselho Superior do IBS
Comitiva municipal participa de agenda institucional sobre a implantação do novo sistema tributário nacional
Fabinho Costa lança pedra fundamental do Destacamento dos Bombeiros em Iguaba
Unidade deve ser inaugurada entre 90 e 120 dias e representa avanço histórico na segurança pública e na proteção civil do município
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.