Policiais apreendem cápsulas de cocaína durante operação no Cantinho do Mar, em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 28/01/2026 14:42

Rio das Ostras - O tráfico de drogas perdeu espaço no bairro Cantinho do Mar, em Rio das Ostras, após uma ação da Polícia Militar que terminou com dois homens presos e um adolescente apreendido. A operação teve início a partir de denúncia anônima que indicava a venda de entorpecentes na região.

Com base nas informações recebidas, equipes do 32º Batalhão iniciaram buscas e localizaram rapidamente os suspeitos. Durante a abordagem, os policiais encontraram 102 cápsulas de cocaína, R$ 15 em dinheiro e dois telefones celulares, material que foi apreendido e encaminhado para a 128ª Delegacia de Polícia.

Os dois adultos foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O adolescente foi apreendido por ato infracional equivalente aos mesmos crimes. Um dos presos já possui registro anterior por tráfico, o que pode agravar a situação judicial e elevar a pena em caso de condenação.

A ocorrência reforça o papel das denúncias anônimas no combate ao crime e evidencia o trabalho de patrulhamento nas áreas mais sensíveis da cidade. A polícia segue atuando para reduzir a circulação de drogas e ampliar a sensação de segurança nos bairros de Rio das Ostras.