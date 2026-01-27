Município de Rio das Ostras pressiona Rio+ Saneamento por melhorias - Foto: Divulgação

Município de Rio das Ostras pressiona Rio+ Saneamento por melhoriasFoto: Divulgação

Publicado 27/01/2026 16:14

Rio das Ostras - A Prefeitura de Rio das Ostras cobra melhorias da Rio+ Saneamento. Somente neste mês de janeiro, equipes da Prefeitura, por intermédio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) do município, notificaram a concessionária 62 vezes.

Município de Rio das Ostras pressiona Rio+ Saneamento por melhorias Foto: Divulgação

Entre as principais reclamações estão a abertura de valas nas ruas sem a devida reposição do piso, a ausência de nivelamento do solo, o constante extravasamento de esgoto, que transborda para a via pública e para a rede de drenagem, o que configura contaminação ambiental direta, além de cobranças indevidas, que têm sido questionadas pelo Procon.A concessionária precisa apresentar um plano de trabalho claro e organizado, melhorando a eficiência no abastecimento de água e protegendo os recursos hídricos na operação do sistema de esgotamento sanitário. No entanto, o que tem sido constatado diariamente é a inércia e o descaso com a cidade.Além das ações municipais, o SAAE tem atuado diretamente em parceria com a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro, onde inúmeros processos regulatórios já foram abertos contra a empresa. Na última semana, equipes do Procon Estadual também estiveram no município. A cidade segue fiscalizando os serviços e cobrando da concessionária a apresentação de um plano de metas e maiores investimentos na operação local.A equipe do Jornal O DIA tenta contato com a concessionária Rio+ Saneamento para comentar as reclamações e as notificações registradas no município. Até a publicação deste material, a reportagem não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação da empresa.