Crianças e adolescentes participam de atividades educativas e práticas na Praia do Centro durante o Projeto BotinhoFoto: Divulgação

Publicado 27/01/2026 10:13

Rio das Ostras - Crianças e adolescentes de Rio das Ostras ocupam a areia da Praia do Centro para aprender, na prática, como salvar vidas e agir diante de situações de risco. O Projeto Botinho 2026 entrou na segunda semana com aulas de salvamento, noções de primeiros socorros e atendimento pré-hospitalar, reforçando a cultura de prevenção e cuidado desde cedo.

Voltado ao público de 7 a 17 anos, o projeto aborda situações do dia a dia, como afogamentos, emergências em casa, mal súbito em vias públicas e acidentes de trânsito. As atividades seguem até sexta-feira, das 8h às 11h, perto do Iate Clube, com exercícios físicos na areia, orientações sobre o mar, educação ambiental e dinâmicas de integração.

Os participantes são organizados em três grupos: Golfinho, de 7 a 10 anos, Moby Dick, de 11 a 14, e Tubarão, de 15 a 17. A proposta vai além do lazer e aposta na formação de jovens mais conscientes, preparados e solidários. Ao final, todos recebem certificado de participação.

Realizado pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio, o projeto reúne milhares de crianças e adolescentes em diferentes cidades fluminenses e conta com apoio institucional e parceiros locais, consolidando-se como uma das principais iniciativas educativas do período de férias.