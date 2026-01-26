Candidatos procuram o Centro de Cidadania em busca de novas oportunidades no mercado de trabalho - Foto: Ilustração

Publicado 26/01/2026 11:21

Rio das Ostras - Trabalhadores de Rio das Ostras encontram uma nova rodada de oportunidades com 557 vagas abertas no Banco de Empregos do município. A iniciativa amplia as chances de recolocação profissional e também abre espaço para quem busca o primeiro emprego, especialmente em funções operacionais e no comércio.

As oportunidades incluem cargos como auxiliar de cozinha, pedreiro, operador de caixa, auxiliar de serviços gerais, soldador e vendedor, entre outras funções distribuídas em diferentes setores da economia local. A diversidade de vagas reflete a demanda do mercado e o aquecimento de áreas ligadas à construção, serviços e vendas.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas presencialmente no Centro de Cidadania, localizado na Rua das Casuarinas, 595, no bairro Âncora. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Para participar, é necessário apresentar documento de identidade com foto, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado, currículo impresso e, se houver, certificados de qualificação profissional.

A lista completa de vagas e os requisitos específicos de cada função podem ser consultados no portal oficial do município. A expectativa é de que as oportunidades contribuam para fortalecer o mercado de trabalho e impulsionar a geração de renda na cidade.