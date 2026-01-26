Motocicleta recuperada pela Polícia Militar após verificação do número do chassiFoto: Divulgação
Motocicleta roubada é localizada em Rio das Ostras durante patrulhamento policial
Veículo sem placa foi identificado no bairro Nova Cidade e soma a quarta recuperação registrada em janeiro
Banco de Empregos abre 557 vagas e amplia chances de trabalho em Rio das Ostras
Oportunidades atendem diferentes perfis profissionais e inscrições presenciais seguem abertas no Centro de Cidadania
IPTU com desconto entra na reta final e moradores de Rio das Ostras correm contra o prazo
Pagamento até 30 de janeiro garante abatimento máximo e evita aumento do valor ao longo do ano
Homem é preso e drogas são apreendidas em ação policial em Rio das Ostras
Operação no bairro Cidade Beira Mar localiza entorpecentes e reforça combate ao tráfico na cidade
Homem é preso por extorsão contra motoristas de vans em Rio das Ostras
Ação do 32º BPM flagra suspeito no Mar do Norte e apreende dinheiro e material ligado ao jogo do bicho
BCG passa a ser aplicada em ponto único de vacinação em Rio das Ostras
Hospital municipal concentra atendimento no período da manhã e reforça a importância da imunização contra formas graves da tuberculose
