Motocicleta recuperada pela Polícia Militar após verificação do número do chassi - Foto: Divulgação

Publicado 26/01/2026 11:21

Rio das Ostras - A Polícia Militar identificou uma motocicleta roubada e retirou mais um veículo irregular das ruas de Rio das Ostras. A ação ocorreu no bairro Nova Cidade, durante patrulhamento, quando agentes perceberam uma moto azul sem placa estacionada em um ponto considerado suspeito.

A verificação do número do chassi confirmou que o veículo era produto de roubo. Após a constatação, a Guarda Municipal foi acionada para realizar a remoção da motocicleta, que foi encaminhada à 128ª Delegacia de Polícia Civil, onde o registro da ocorrência foi confirmado e o veículo permaneceu apreendido por determinação da autoridade policial.

O caso reforça o trabalho de monitoramento nas ruas do município. Desde o início do ano, quatro motocicletas roubadas ou furtadas foram recuperadas em ações realizadas pelo 32º Batalhão da Polícia Militar em Rio das Ostras, resultado de operações preventivas e abordagens estratégicas em diferentes bairros.

A recuperação de veículos representa não apenas a devolução de bens aos proprietários, mas também o enfraquecimento de práticas criminosas e o aumento da sensação de segurança na cidade.