Drogas e objetos apreendidos durante a ação do 32º BPM no bairro Cidade Beira MarFoto: Divulgação

Publicado 26/01/2026 10:53

Um homem foi preso em Rio das Ostras após uma ação do 32º Batalhão da Polícia Militar que resultou na apreensão de mais de 200 gramas de drogas no bairro Cidade Beira Mar. A operação ocorreu na tarde de sábado (24), após denúncia anônima que apontava a venda de entorpecentes na região.

Os policiais chegaram ao local indicado e abordaram o suspeito, que estava com dois telefones celulares e pequena quantia em dinheiro. Em buscas nas imediações, a equipe encontrou uma sacola com diferentes tipos de drogas, além de outras porções escondidas em uma lixeira próxima, indicadas durante a abordagem.

No total, foram apreendidas porções de maconha, cocaína, crack e skank, somando cerca de 200 gramas. O material foi recolhido e encaminhado para a perícia.

O suspeito foi levado para a delegacia, onde permaneceu preso e vai responder por tráfico de drogas. A Polícia Militar informou que ações semelhantes seguem sendo intensificadas em bairros com registros de denúncias, como forma de reduzir o comércio ilegal e aumentar a sensação de segurança da população.

A participação da comunidade, por meio de denúncias, tem sido considerada fundamental para o avanço das operações e para o enfrentamento do tráfico na cidade.