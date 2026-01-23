Dougllas Fernanddo amplia agenda no Sudeste e consolida presença no cenário do forró. - Foto: Divulgação

Publicado 23/01/2026 08:09

Rio das Ostras - Dougllas Fernanddo anuncia uma nova fase da carreira ao confirmar uma turnê pelo estado do Rio de Janeiro, impulsionada pela repercussão de sua participação em um show de Priscila Senna e pelo encontro com a banda Calcinha Preta. O cantor pernambucano, conhecido como Odoguiinha, chega ao litoral fluminense em março com apresentações marcadas para Macaé e Rio das Ostras, cidades que se destacam pela força cultural e pelo público conectado à música popular.

A agenda prevê show no dia 10 de março, na orla dos Cavaleiros, em Macaé, e no dia 12, em Costazul, em Rio das Ostras. Para o artista, a turnê representa mais do que uma sequência de apresentações: é a confirmação de que o trabalho construído ao longo dos anos começa a alcançar novos territórios e públicos. Ele afirma que o momento simboliza a realização de sonhos e promete um espetáculo marcado por emoção, identidade e proximidade com o público.

A participação ao lado de Priscila Senna ocorreu diante de milhares de pessoas e ganhou grande repercussão nas redes sociais. Já o encontro com a banda Calcinha Preta aconteceu nos bastidores, onde o cantor teve a oportunidade de cantar, trocar experiências e fortalecer laços com integrantes do grupo. O episódio reforçou a visibilidade do artista e ampliou seu alcance no cenário musical.

Com mais de um milhão de seguidores nas redes sociais, Dougllas integra a nova geração da música nordestina e soma números expressivos nas plataformas digitais. O single Muero Por Tenerte ultrapassa milhões de acessos, enquanto Se Decepção Matasse segue em crescimento nos serviços de streaming. Fã de Priscila Senna há cerca de uma década, ele conseguiu se aproximar da cantora após mobilização de fãs nas redes sociais, que chamou a atenção da artista e abriu caminho para o encontro e a participação no palco.

A conexão entre Dougllas Fernanddo e Priscila Senna despertou expectativas sobre uma possível parceria musical, ainda sem confirmação oficial. Mesmo assim, o momento vivido pelo cantor evidencia sua expansão para além do Nordeste e consolida sua presença no mercado nacional, com o Rio de Janeiro como um dos principais palcos dessa nova etapa.