Dougllas Fernanddo amplia agenda no Sudeste e consolida presença no cenário do forró.Foto: Divulgação
Do Nordeste ao Sudeste: Dougllas Fernanddo confirma shows em Macaé e Rio das Ostras
Cantor transforma momento de visibilidade nacional em novo capítulo da carreira musical
Do Nordeste ao Sudeste: Dougllas Fernanddo confirma shows em Macaé e Rio das Ostras
Cantor transforma momento de visibilidade nacional em novo capítulo da carreira musical
Ao lado do governador Cláudio Castro, Fabinho Costa reforça aposta na segurança pública
Prefeito de Iguaba Grande destacou o alcance estratégico da iniciativa estadual e lembrou que a cidade já vem se antecipando a esse movimento
Rio das Ostras vira palco do verão com shows, esporte e cultura até fevereiro
Sesc Verão reúne nomes consagrados da música, talentos locais e atividades gratuitas na orla de Costazul
Rio das Ostras abre seleção para espetáculo da Paixão de Cristo 2026
Chamamento público vai escolher projeto artístico para apresentação na Praça São Pedro com apoio financeiro de R$ 70 mil
Transporte adaptado abre cadastro para novos alunos em Rio das Ostras
Inscrições começam dia 26 e garantem acesso ao serviço para estudantes com dificuldade de locomoção na rede municipal
Rio das Ostras entra no radar do maior programa de vigilância do Estado
Prefeito defende prioridade para o município em projeto que prevê 200 mil câmeras com inteligência artificial
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.