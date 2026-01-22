Serviço de transporte adaptado amplia acesso de estudantes com dificuldade de locomoção às escolas da rede municipal - Foto: Divulgação

Serviço de transporte adaptado amplia acesso de estudantes com dificuldade de locomoção às escolas da rede municipalFoto: Divulgação

Publicado 22/01/2026 16:41

Rio das Ostras - Estudantes com dificuldade de locomoção ganham uma nova oportunidade de acesso à escola em Rio das Ostras. A partir da próxima segunda-feira, dia 26, começa o cadastro de novos usuários do transporte adaptado, serviço voltado a alunos que não possuem condições de mobilidade autônoma. O procedimento deve ser feito pelo responsável legal até o dia 30, na sede da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, localizada na Rua Guanabara, nº 3603, Extensão do Bosque, com atendimento das 9h às 16h.

Para garantir a inscrição, é necessário apresentar laudo médico com a Classificação Internacional de Doenças (CID), documento de identificação ou certidão de nascimento do aluno, RG e CPF do responsável, comprovante de residência atualizado e Cadastro Único, caso exista. O estudante também precisa estar regularmente matriculado na rede pública municipal.

O atendimento segue critérios de prioridade, que incluem alunos cadeirantes, pessoas com amputação ou ausência de membros, deformidades congênitas ou adquiridas, deficiência múltipla, auditiva, visual, intelectual e casos de mobilidade reduzida, permanente ou temporária. A oferta do serviço depende da disponibilidade de rotas, linhas e vagas no transporte escolar.

As informações completas sobre o cronograma de renovação e novos cadastros do transporte escolar regular e adaptado estão disponíveis no Jornal Oficial, edição nº 1895, publicada em 5 de dezembro, por meio do Edital nº 12 da Secretaria de Educação.