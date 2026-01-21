Ação policial no bairro Âncora resultou em apreensão de arma e reforçou a presença das forças de segurança - Foto: Divulgação

Ação policial no bairro Âncora resultou em apreensão de arma e reforçou a presença das forças de segurançaFoto: Divulgação

Publicado 21/01/2026 15:14

Rio das Ostras - Moradores do bairro Âncora viveram momentos de apreensão na noite de terça-feira, 21, quando uma ação policial terminou em confronto armado. A movimentação começou após equipes da Polícia Militar seguirem informações sobre a atuação de criminosos na região, o que resultou em troca de tiros assim que os agentes chegaram ao local.

Segundo o 32º Batalhão da Polícia Militar, os policiais foram recebidos a tiros, dando início ao confronto. Durante a ação, um homem acabou ferido. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local pelos próprios agentes e, em seguida, foi encaminhado para uma unidade de saúde do município. Não há informações oficiais sobre o estado de saúde.

No desdobramento da ocorrência, os policiais apreenderam um revólver, munições e um aparelho celular. Todo o material recolhido foi levado para a 128ª Delegacia de Polícia Civil de Rio das Ostras, onde o caso foi registrado e os itens passarão por perícia técnica.

A operação integra o conjunto de ações de policiamento ostensivo realizadas na cidade, com foco em coibir atividades criminosas e ampliar a sensação de segurança em áreas com histórico de ocorrências.