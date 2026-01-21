Ação policial no bairro Âncora resultou em apreensão de arma e reforçou a presença das forças de segurançaFoto: Divulgação
Noite de tensão no Âncora termina com apreensão de arma e um ferido
Troca de tiros após ação policial mobiliza moradores e reforça combate ao crime em Rio das Ostras
Novo Conselho de Turismo assume com a missão de recolocar Rio das Ostras no mapa do Estado
Posse do COMTUR 2026-2027 aposta no diálogo, na técnica e no turismo sustentável para impulsionar a economia local
Noite de tensão no Âncora termina com apreensão de arma e um ferido
Troca de tiros após ação policial mobiliza moradores e reforça combate ao crime em Rio das Ostras
Carlos Augusto cobra retomada do Limpa Rio para reforçar prevenção a enchentes
Pedido foi apresentado ao Inea e prevê volta de máquinas para limpeza de rios e canais em Rio das Ostras
Alexandre Martins anuncia recorde histórico do Búzios Prev
Prefeito destaca crescimento superior a 200% no fundo previdenciário e reforça compromisso com o futuro dos servidores
Entre fé e gestão, Daniela Soares celebra São Sebastião em Araruama
Prefeita participa das homenagens ao padroeiro no feriado municipal e reforça mensagem de união, proteção e bons ventos para a cidade
Parceria com o Estado garante avanço das obras de infraestrutura em Cabo Frio
Prefeito Dr. Serginho (PL) se reuniu com o secretário de Estado de Cidades, Douglas Ruas, e garantiu início das obras no Jardim Esperança em fevereiro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.