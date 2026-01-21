Prefeito Carlos Augusto durante reunião no Inea para tratar da retomada dos programas Limpa Rio - Foto: Reprodução

Publicado 21/01/2026 14:32

Rio das Ostras - O prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto, foi ao Rio de Janeiro com um objetivo direto: garantir a retomada dos programas estaduais Limpa Rio e Limpa Rio Margens, considerados estratégicos para reduzir riscos de enchentes e alagamentos no município. A agenda ocorreu na sede do Instituto Estadual do Ambiente, o Inea, e reforçou uma demanda antiga da cidade, especialmente em períodos de chuva intensa.

A reunião contou com a presença do presidente do Inea, Renato Jordão, e do secretário municipal de Meio Ambiente, Agricultura e Pesca, Ricardo Torres. No encontro, Carlos Augusto apresentou o cenário local, destacou pontos críticos e defendeu a urgência do retorno do maquinário para a limpeza de rios, canais e outros corpos hídricos.

Segundo o prefeito, a solicitação busca somar esforços às ações de manutenção já realizadas na cidade desde o ano passado e intensificadas durante o verão. A ideia é ampliar a prevenção, reduzir transtornos à população e proteger áreas mais vulneráveis.

De acordo com Renato Jordão, a demanda de Rio das Ostras será atendida com prioridade. A previsão é de que os equipamentos e as equipes dos programas estaduais retornem o mais rápido possível, fortalecendo o trabalho de desassoreamento e limpeza.

Carlos Augusto avaliou o encontro como positivo e destacou a importância da parceria com o Governo do Estado para garantir mais segurança à população, principalmente nos períodos de maior volume de chuvas.