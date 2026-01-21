Prefeito Carlos Augusto durante reunião no Inea para tratar da retomada dos programas Limpa RioFoto: Reprodução
Carlos Augusto cobra retomada do Limpa Rio para reforçar prevenção a enchentes
Pedido foi apresentado ao Inea e prevê volta de máquinas para limpeza de rios e canais em Rio das Ostras
