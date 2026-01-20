Drogas, anotações do tráfico e simulacro de arma apreendidos durante a ação policial no bairro PalmitalFoto: Divulgação
Ação da PM estoura base do tráfico e apreende grande volume de drogas em Rio das Ostras
Material encontrado em casa no Palmital revela estrutura do crime e ligação com roubos de veículos na região
Parceria com o Estado garante avanço das obras de infraestrutura em Cabo Frio
Prefeito Dr. Serginho (PL) se reuniu com o secretário de Estado de Cidades, Douglas Ruas, e garantiu início das obras no Jardim Esperança em fevereiro
Ostrinha 2026 amplia público e aposta no lazer para adultos e idosos em Rio das Ostras
Projeto transforma a Praia do Centro em espaço de esporte, convivência e bem-estar para maiores de 18 anos
Rede municipal abre matrículas e reforça acesso à educação em Rio das Ostras
Inscrições seguem até sexta-feira e garantem vagas da Educação Infantil à EJA para o ano letivo
Volta às aulas sem sustos no bolso: Procon orienta famílias sobre material escolar
Cartilha 2026 esclarece direitos, aponta abusos e ajuda pais a economizar na compra dos itens exigidos pelas escolas
Água na torneira muda rotina no Âncora e encerra anos de espera em Rio das Ostras
Obras da Rio+Saneamento modernizam rede, garantem abastecimento regular e beneficiam cerca de 35 mil moradores do bairro mais populoso da cidade
