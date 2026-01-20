Drogas, anotações do tráfico e simulacro de arma apreendidos durante a ação policial no bairro Palmital - Foto: Divulgação

Publicado 20/01/2026 11:56

Rio das Ostras - A noite de domingo foi de prejuízo para o tráfico de drogas em Rio das Ostras. Uma ação do 32º Batalhão da Polícia Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de entorpecentes e materiais usados na comercialização ilegal, após denúncia anônima sobre a atuação de criminosos na Estrada Velha de Rio Dourado, na altura do bairro Palmital.

A informação apontava que dois homens e uma mulher estariam vendendo drogas na região e utilizando uma casa próxima como ponto de apoio. Ao chegar ao endereço indicado, os policiais encontraram o imóvel vazio. Mesmo assim, decidiram fazer buscas no local e localizaram um verdadeiro depósito do tráfico.

Dentro da residência foram apreendidos cerca de 500 frascos e aproximadamente três litros de substância conhecida como loló, além de cadernos com anotações do tráfico, um simulacro de pistola, um carregador e uma munição de calibre 9 milímetros. Segundo a Polícia Militar, as anotações fazem referência a nomes ligados à liderança do tráfico no Palmital, área que se estende até Barra de São João, além do Loteamento São João.

Informações do setor de inteligência indicam que essas regiões também estariam relacionadas a recentes roubos de veículos na área do 32º BPM. Um dos casos citados ocorreu na madrugada de sábado, quando um carro roubado em Macaé foi recuperado no Loteamento São João.

Sem localizar os suspeitos mencionados na denúncia, os policiais recolheram todo o material apreendido e encaminharam a ocorrência para a 128ª Delegacia de Polícia, em Rio das Ostras, onde o caso foi registrado e seguirá sob investigação.