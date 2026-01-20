Nova rede de distribuição garante água tratada e abastecimento contínuo para moradores do bairro Âncora - Foto: Divulgação

Nova rede de distribuição garante água tratada e abastecimento contínuo para moradores do bairro ÂncoraFoto: Divulgação

Publicado 20/01/2026 11:34

Rio das Ostras - Rio+Saneamento virou a chave de uma realidade que parecia não ter fim no bairro Âncora, em Rio das Ostras. A conclusão das obras de substituição e ampliação das redes de distribuição encerra um histórico de desabastecimento e passa a garantir água tratada de forma regular para cerca de 35 mil moradores, impactando diretamente a saúde, o conforto e o dia a dia das famílias.

As intervenções somam mais de 20 quilômetros de novas tubulações, implantadas para formar um sistema moderno, eficiente e preparado para acompanhar o crescimento do bairro. Com a estrutura em operação, a população deixa para trás a incerteza de horários, a dependência de caixas comunitárias e a necessidade frequente de caminhões-pipa para suprir necessidades básicas.

O avanço representa mais do que uma obra concluída. Significa dignidade, segurança sanitária e tranquilidade dentro de casa. Segundo a concessionária, a entrega do sistema atende a uma demanda antiga da comunidade e marca um passo decisivo para melhorar a qualidade de vida na região.

O bairro Âncora, maior de Rio das Ostras, conviveu por anos com um abastecimento irregular. Em muitos pontos, moradores precisavam se deslocar para buscar água ou armazenar o que conseguiam quando o fornecimento aparecia, sem previsibilidade. A conclusão do último trecho, com cerca de 9 quilômetros de rede, fecha o ciclo de investimentos voltados exclusivamente para resolver esse problema estrutural.

Além do impacto social, a ampliação da rede contribui para a redução de doenças relacionadas à água e fortalece as condições de saneamento do município. Desde o início da operação, em 2022, até dezembro de 2025, a Rio+Saneamento investiu aproximadamente 135 milhões de reais em Rio das Ostras. As ações incluem a construção de 12 quilômetros da adutora do Contorno, a duplicação da capacidade da Estação de Tratamento de Água Rio Dourado e a ampliação da captação na Ponte do Baião.

Para 2026, a previsão é de mais 80 milhões de reais em investimentos, dando continuidade às obras estruturantes e consolidando uma nova fase do saneamento básico na cidade.