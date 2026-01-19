Pais e responsáveis acessam o sistema on-line para garantir a matrícula de alunos na rede municipal - Foto: Divulgação

Pais e responsáveis acessam o sistema on-line para garantir a matrícula de alunos na rede municipalFoto: Divulgação

Publicado 19/01/2026 11:03

Rio das Ostras - As famílias de Rio das Ostras já podem dar o primeiro passo para garantir vaga na rede municipal de ensino. O período de inscrições para novas matrículas começou nesta segunda-feira, dia 19, e segue aberto até 23 de janeiro, exclusivamente pela internet. O processo contempla alunos da Educação Infantil, do Ensino Fundamental Regular e da Educação de Jovens e Adultos.

O calendário respeita critérios de prioridade. No primeiro dia, o sistema ficou disponível apenas para candidatos com deficiência, transtorno do espectro autista e altas habilidades ou superdotação. A partir do dia seguinte, o acesso foi liberado para todos os interessados, ampliando a disputa por vagas em diferentes unidades da cidade.

Após concluir a inscrição on-line, pais, responsáveis ou alunos maiores de 18 anos precisam comparecer à escola escolhida em até dois dias úteis para confirmar a matrícula. O prazo é curto e decisivo. Quem não apresenta a documentação exigida dentro desse período perde automaticamente a vaga.

O procedimento exige atenção no preenchimento dos dados e organização dos documentos, como certidão de nascimento, histórico escolar, comprovante de residência, documentos do responsável e carteira de vacinação. As normas completas estão disponíveis no Jornal Oficial, edição nº 1896, que detalha cada etapa do processo e situações excepcionais.

A expectativa é de grande procura, reflexo da busca das famílias por acesso à educação pública e da organização antecipada para o ano letivo.